Для коров, мышей и людей: в России найдены вещества против оспы обезьян

Российские ученые разработали соединения, эффективные против вирусов оспы. Что это за вещества, против каких разновидностей оспы они эффективны и можно ли будет вылечить ими оспу обезьян, «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник Лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН Анастасия Соколова.

Ряд соединений, способных бороться с вирусом оспы коров и мышей и потенциально эффективных против других ортопоксвирусов, включая вирус оспы обезьян, смогли получить российские ученые из Новосибирского института органической химии, Волгоградского государственного технического университета и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Скорее всего, активность против вируса оспы обезьян соединения будут проявлять. В этом мы практически уверены.

Вирус оспы обезьян очень похож на вирус натуральной оспы, и есть вероятность, что эти соединения будут активны в отношении него. Но пока таких экспериментов не проводилось», — рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник Лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН Анастасия Соколова.

Исследователи получили соединения на основе природных веществ — камфоры и фенхона, похожих по своей структуре. Вмешиваясь в поздние стадии репродуктивного цикла вируса, они не дают образовываться новым вирионам. Правда, как именно — пока не до конца ясно, для понимания механизма действия нужны дополнительные исследования.

Всего удалось получить более 100 разновидностей молекул. Практически все они в условиях эксперимента на культурах клеток оказались нетоксичны и показали высокую активность против вируса осповакцины и вирусов оспы коров и мышей.

Если вещество подавляет вирус оспы коров, то и против других ортопоксвирусов оно будет активно, отметили ученые.

«Вирус осповакцины — это суррогатный вирус, который используется для тестирования, выявления поксвирусных агентов. Это как первый скрининг: вначале все вещества тестируются в отношении вируса осповакцины — в частности, потому что с ним проще работать, а потом уже наиболее активные соединения проходят расширенное тестирование. Туда включается вирус оспы мышей, вирус оспы коров, и другие. И если уже по результатам расширенного тестирования выявляются вещества, которые эффективно ингибируют (подавляют) эти вирусы — тогда уже переходят на вирус натуральной оспы», — объясняет Соколова.

На вирусе натуральной оспы тестируются только наиболее хорошо показавшие себя на предыдущих этапах исследования соединения, подводит она итог. Такой подход используется в первую очередь из соображений безопасности.

Пока что испытания проводились только на клеточных культурах. Перед тем, как проверять соединения на животных, предстоит сначала решить проблему биодоступности: полученные молекулы плохо растворяются в воде, и нужно придумать оптимальный способ их доставки в организм так, чтобы соединения попадали в кровоток, поясняет Соколова.

Исследователи также сравнили эффективность соединений с противовирусными препаратами Цидофовир и ST-246. В экспериментах на культуре клеток новые вещества работают лучше, чем Цидофовир, но пока они менее активны, чем ST-246.

«Разработка новых противовирусных агентов, как мне кажется, всегда является актуальной тематикой.

Постоянно возникают угрозы появления новых вирусов (SARS-CoV-2 яркий тому пример) или повторные вспышки существующих вирусов (как грипп или оспа обезьян).

Наша исследовательская группа уже более 10 лет трудится над разработкой противовирусных агентов на основе природных соединений. Сейчас мы пытаемся разработать соединения, чтобы они обладали эффективностью лучше, чем оба препарата сравнения Цидофовир и ST-246», — говорит Соколова.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков объяснил в разговоре с «Газетой.Ru», что пока рано делать выводы о возможности создания лекарства против оспы, так как далеко не все соединения, показывающие хорошие результаты на культуре клеток, потом годны для того, чтобы стать основой для препарата.

«К сожалению, только 5-10% соединений, активно подавляющих патогены ( в том числе ортопоксвирусы) на клетках, потом могут использоваться в качестве лекарственной субстанции», — отметил вирусолог. — «Дело в токсичности. Нужно создать препарат, который работает в низких дозах, при этом они должен быть специфичным и высокоаффинным, — то есть хорошо связываться с белками ортопоксвирусов и не связываться с человеческими белками (или белками коров, обезьян, мышей, - тех для кого готовится лекарство). Создать такой препарат по-настоящему сложное дело, и бывает что из молекул-претендентов в экспериментах на животных не остается ни одного. Поэтому оценивать будущий успех соединений нужно на другой стадии создания препарата», - отметил Волчков.

Натуральная оспа оказалась одним из самых смертельных и высокозаразных заболеваний, с которыми человечество сталкивалось за свою историю.

Первые попытки прививаться от оспы с помощью гноя из пустул относятся еще к раннему средневековью. В XVIII веке появилась вакцинация с помощью коровьей оспы — у человека болезнь протекала легко и давала иммунитет к оспе натуральной. В ХХ веке появились более современные оспенные вакцины. В результате массовой вакцинации последний случай заражения оспой естественным путем был зарегистрирован в Сомали в 1977 году, а последний случай лабораторного заражения — в 1978 году. В 1980 году ВОЗ официально объявила об искоренении оспы.

В мае 2022 года стало известно о вспышке оспы обезьян, генетически родственной натуральной оспе.

Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем, ею заражаются по большей части дети и люди с ослабленным иммунитетом. Ранее ею заражались в основном дети и подростки в Африке, теперь же она распространилась и в другие регионы. Всего к началу июня зарегистрировано более 1200 случаев заражения в десятках стран, и число больных продолжает расти.