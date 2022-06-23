«Как пожар в лесу»: грозит ли России оспа обезьян

Признать вспышку оспы обезьян пандемией призвала ВОЗ общественная организация под названием «Всемирная сеть здравоохранения.» Российские ученые разошлись во мнениях насчет реальной патогенности инфекции и возможности ее проникновения в Россию. В сложившейся ситуации с помощью ведущих вирусологов России разбиралась «Газета.Ru».

«Всемирная сеть здравоохранения» призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать текущую вспышку оспы обезьян пандемией и принять соответствующие меры. Об этом сообщается на сайте организации. Это общественная организация, созданная под эгидой Института сложных систем Новой Англии в США и объединившая ученых, врачей и активистов.

«ВОЗ необходимо срочно объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ). Отказ от объявления ЧСЗМЗ [распространение коронавирусной инфекции COVID-19. — «Газета.Ru»] в начале января 2020 года следует помнить как урок истории и то, что может означать для мира поздняя реакция на эпидемию», — заявил эпидемиолог и соучредитель «Всемирной сети здравоохранения» (ВСЗ) доктор Эрик Фейгл-Динг.

На данный момент зарегистрировано 3417 случаев оспы обезьян в 58 странах. Объявив эту ситуацию пандемией, ВСЗ призвала все местные органы общественного здравоохранения применять принцип предосторожности и использовать доступные, необходимые и проверенные меры для сдерживания и прекращения распространения заболевания.

«Нет никаких оснований ждать дальнейшего роста случаев обезьяньей оспы. Лучшее время действовать — сейчас. Приняв незамедлительные меры, мы можем контролировать вспышку с наименьшими усилиями и предотвратить последствия. Действия, необходимые сейчас, требуют только четкого информирования общественности о симптомах, широко доступного тестирования и отслеживания контактов с очень небольшим количеством карантинов. Любая задержка только усложняет работу и усугубляет последствия», — отметил президент Института сложных систем Новой Англии и соучредитель ВСЗ Янир Бар-Ям.

С необходимостью сдержать распространение оспы обезьян согласен вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«В любом случае стратегия борьбы с любой вирусной инфекцией заключается в том, что чем раньше вы начинаете действовать, тем больше вероятность победить эпидемию или в данном случае уже пандемию. Поэтому я всецело поддерживаю ту мысль, что сейчас, — при таких цифрах, — нужно бить в набат. Ну и, как минимум, локализовать всех инфицированных и очаги инфекции. Хотя, судя по тому, что пациентов уже три тысячи, недиагностированных кейсов, видимо, кратно больше», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Если не предотвращать передачу от человека к человеку, то вирус начнет адаптироваться и будет все лучше и лучше передаваться между людьми, поясняет Волчков.

«Мы эту историю наблюдали с SARS-CoV-2, и сейчас, к сожалению, можем иметь возможность наблюдать ее с вирусом оспы обезьян.

Но нужно понимать, что не стоит впадать в какую-то истерию — такую же проблему, как с COVID-19, мы не получим. Это другой тип вируса, и по сравнению с SARS-CoV-2 он передается плохо. Но, конечно, это очень неприятная история, и с этим надо что-то делать, как минимум, с помощью карантинных мер и вакцинации во всех странах, которые являются естественным резервуаром заболевания», — добавил вирусолог.

Кроме того, есть риск, что оспа обезьян попадет и в Россию, считает Волчков. Чтобы не допустить этого, необходимо проверять въезжающих в страну еще на границе, но как организовать такие проверки, пока неясно: пассажир может быть заражен и при этом не иметь симптомов. Когда они проявляются, определить оспу обезьян уже не так сложно. Подтвердить ее можно с помощью специальных тестов.

«При любой вирусной проблеме — эпидемии, вспышке, пандемии — чем раньше ты начинаешь действовать, тем меньше последующий ущерб. Если подождать еще чуть-чуть, то будет не три тысячи больных, а 30 тысяч. Если еще подождать — будет не 30 тысяч, а 300 тысяч. Это как пожар в лесу — одно дело, потушить костер, а другое — тушить всю тайгу», — считает вирусолог.

Более сдержанно к необходимости объявлять пандемию и принимать какие-то серьезные меры отнеслась заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Пандемия — это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в более чем в 50 стран мира. Но в подавляющем большинстве стран это завозные случаи с единичными местными случаями локальной трансмиссии. Только лишь в нескольких странах (Испании, Великобритании, Португалии, Нидерландах, Германии, Канаде, Франции, США), в которых первоначально в мае и начала регистрироваться оспа обезьян, продолжается местная передача этой инфекции. Скорее всего, это происходит потому, что люди игнорируют рекомендуемые элементарные меры предосторожности», — рассказала она «Газете.Ru».

Длительный инкубационный период (до трех недель), нередкие трудности в сборе эпидемиологического анамнеза, частые легкие формы инфекции не позволяет быстро выявить случаи заболевания, пояснила Пшеничная.

Однако следует помнить о том, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV-2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи — близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности.

«Поэтому в любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы и т.д. Следует напомнить, что мы живем в эпоху пандемии ВИЧ-инфекции, которая несет значительно более серьезные проблемы. Продолжается седьмая пандемия холеры, начавшаяся еще в 60-е годы, и здесь, помимо личной гигиены, очень важна чистота воды не только в водопроводе, но и в водоемах», — добавила Пшеничная.

По мнению заведующей кафедрой вирусологии МГУ им. Ломоносова Ольги Карповой, причин для беспокойства практически нет.

«Во-первых, вирус, как свидетельствуют существующие на данный момент научные данные, не представляет такой опасности, о которой говорят средства массовой информации, а иногда и медики. Во-вторых, он плохо передается от человека к человеку», — считает Ольга Карпова.

Однако она предостерегает: прививка от ветряной оспы (или естественный иммунитет от ветряной оспы) не может защитить от оспы обезьян.

«Ветряная оспа — это герпес-вирус, а оспа обезьян, как и натуральная, — это поксвирус. Это абсолютно разные вирусы, даже с точки зрения места локализации репликации», — подчеркнула Ольга Карпова «Газете.Ru».

Впрочем, по ее словам, есть большая вероятность, что люди, получившие прививку от натуральной оспы (ту самую со следом на плече), — защищены.

Предпосылок к развитию пандемии оспы обезьян пока нет, так как передается инфекция с трудом, отмечает Карпова.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург напомнил, что в текущей ситуации основным путем распространения оспы обезьян стали однополые сексуальные контакты.

«Несмотря на толерантность западно-европейского законодательства и общественности к гомосексуальному поведению, источником заражения в Европе явились две вечеринки, которые устраивались в Испании, и в которых участвовали представители разных стран. Они потом разъехались по своим местам и разнесли эту инфекцию. В настоящее время инфекция распространяется в основном не аэрогенно, а в результате очень близких контактов. Все оспенные картинки, которые нам сейчас показывают, — руки с папулками у зараженных людей — это исторические снимки.

А на самом деле основной характерный признак этой инфекции — наличие папулок в интимных местах, которые не для показа в средствах массовой информации. Многие врачи уже знают, что первый признак — это папулки не на лице, руках, а в ином месте»,

— рассказал он в интервью «Российской газете».

В России оспа обезьян пока не зарегистрирована, и, возможно, так и не появится, отметил академик. Основным разносчиком оспы стали страны Западной Европы, сообщение с которыми сейчас значительно сократилось, что может положительно сказаться на биологической безопасности, допустил он.

Также Гинцбург подтвердил, что привитые от натуральной оспы могут быть менее подвержены и оспе обезьян — однако это еще предстоит уточнить.

«Сейчас, чтобы более точно ответить на данный вопрос, с Департаментом здравоохранения правительства Москвы составлена специальная программа. В ближайшее время начнется ее реализация. Будем собирать кровь людей, которые родились в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века, и смотреть, как ваша сыворотка нейтрализует вирус оспы обезьян. Если она чуть-чуть нейтрализует, значит, вы защищены. Это надо проверить», — рассказал ученый.

Вакцина от натуральной оспы, потенциально способная защищать от оспы обезьян, выпускается в России до сих пор, отметил Гинцбург.

«Другое дело, что, начиная с 1980 года, когда прекратилась вакцинация, в Германии была проведена работа по созданию еще более эффективного штамма против натуральной оспы и оспы обезьян. Она и сейчас существует, но в очень ограниченном количестве. Ее выпускает фирма, находящаяся в Дании.

Считаю, и нам надо интенсифицировать работы по созданию более совершенного штамма, который подходил бы для всех категорий населения. Для тех, которые иммунодефицитны.

Например, беременные, маленькие дети. Для них нельзя использовать существующую вакцину. Вакцина, разработанная в Германии, подходит для всех категорий населения. Поэтому вдобавок к той вакцине, которая у нас сейчас выпускается, необходимо интенсифицировать работы по получению более универсальной вакцины против всей оспенной группы, включая натуральную оспу и оспу обезьян», — добавил он.