Промывка мозга: как пародонтит повышает риск болезни Альцгеймера

Активное размножение в полости рта патогенных бактерий способно приводить к воспалительным процессам в мозге и накоплению белков, связанных с болезнью Альцгеймера, выяснили китайские ученые. Более ранние работы также показали, что развитие болезни Альцгеймера может быть связано с некоторыми бактериями — например, вызывающими гингивит (воспаление десен) или поражающими дыхательные пути. «Газета.Ru» спросила у специалистов, грозит ли деменция тем, кто плохо чистит зубы.

Один из основных признаков болезни Альцгеймера — образование в мозге отложений специфических белков. Это бета-амилоиды и скопления тау-белка — так называемые нейрофибриллярные клубки. Более ранние исследования показали, что их появление часто бывает связано с плохой гигиеной рта, и у людей с болезнями десен болезнь Альцгеймера встречается чаще.

Бактерия Treponema denticola обитает во рту человека. Она способна провоцировать воспаления десен, а при отсутствии лечения приводит к пародонтиту и, впоследствии, образованию в деснах абсцессов и свищей.

Исследователи из Сычуаньского университета в Китае на протяжении 24 недель перорально вводили T. denticola самцам мышей, а затем изучили изменения, произошедшие в их мозге. О результатах эксперимента они рассказали на конференции Международной ассоциации стоматологических исследований, прошедшей онлайн.

«Данное исследование показало, что T. denticola может поражать гиппокампы мышей и способствовать гиперфосфорилированию тау-белка, активируя нейровоспаление в гиппокампах мышей», — отметили авторы работы.

Предыдущие работы показали, что развитие болезни Альцгеймера может быть связано и с другими бактериями — например, вызывающими гингивит или поражающими дыхательные пути.

Тем не менее говорить, что бактериальные инфекции рта напрямую связаны с болезнью Альцгеймера, пока рано.

«Никаких прямых доказательств возникновения при болезнях полости рта в мозге нейродегенеративного процесса, характерного для болезни Альцгеймера, до сих пор не получено или, во всяком случае, не опубликовано. Ибо «после того не значит вследствие того»,

— рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Лаборатории функциональной биохимии нервной системы ИВНД и НФ РАН, доктор биологических наук Михаил Степаничев. — Если проникновение бактерий и возможно, то, скорее всего, это будет способствовать развитию воспалительного ответа и активации «макрофагов» мозга — клеток микроглии. Последующее усиление воспаления и выброс из микроглиальных клеток в среду, окружающую нейроны, молекул, характерных для развития этой реакции, может способствовать индукции и/или развитию медленных дегенеративных изменений в мозге, т.е. приводить к повреждению и/или гибели нейронов и дальнейшей активации микроглии. Однако все это (роль бактерий) требует более серьезных и подробных исследований, чем те, что имеются на сегодняшний день».

Но косвенно влиять на риски развития болезни Альцгеймера бактериальные инфекции полости рта все-таки могут, считает врач-невролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.

Бета-амилоидные белки вырабатываются в мозге человека постоянно, пояснила она «Газете.Ru». Но во время сна активируется глимфатическая система, которая с помощью спинномозговой жидкости выводит из тканей центральной нервной системы продукты жизнедеятельности, включая бета-амилоиды и тау-белки. Во время сна глимфатические каналы раскрываются в два раза больше, чем при бодрствовании, позволяя ликвору буквально вымывать из мозга образовавшиеся «отходы».

«Можно предположить, что любые проблемы, которые связаны с затруднением оттока ликвора из полости черепа будет ухудшать удаление этих белков, — говорит Чудинская. —

Поэтому любые очаги воспаления, как в полости рта, так и в полости носа, затрудняют венозный отток из венозный отток из полости черепа, и, соответственно, отток ликвора. Косвенным образом это может ухудшать именно удаление бета-амилоида и тау-белков».

Тем не менее, сказать, что есть какие-то данные, которые свидетельствуют напрямую, что клетки головного мозга поражает бактериальная инфекция, и это способствует отложению амилоидных белков, пока нельзя, отмечает она. Это можно предположить лишь как гипотезу, которая требует дальнейшей разработки — в конце концов, если бы причиной болезни Альцгеймера были бактерии, это удалось бы выяснить гораздо раньше и избавляться от болезни с помощью антибиотиков.

И все же инфекции полости рта и носа не стоит списывать со счетов — за счет нарушения оттока ликвора они вполне могут усугублять течение заболевания.

«Все очаги инфекции в области головы должны быть санированы для того, чтобы не ухудшать лимфодренажную функцию ликвора из головного мозга, не мешать его оттоку и промыванию», — поясняет Чудинская.

Иными словами, тщательная гигиена полости рта и своевременное лечение болезней десен способны несколько снизить риски развития болезни Альцгеймера.

Теории о влиянии бактерий на развитие болезни Альцгеймера появились недавно и требуют тщательной проверки, подтвердил «Газете.Ru» врач-невролог «СМ-Клиники» Евгений Пахомов.

«В исследованиях речь идет о таких бактериях, как Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis и Chlamydophila pneumoniae. Исходя из фактических данных и гипотез, бактерии, обитающие в носовой или в ротовой полости, попадают в определенные структуры головного мозга человека и вызывают появление патологических амилоидных бляшек, отложения амилоида, возникновение гиперфосфорилированного тау-белка и патологических нейрофибриллярных клубочков. Эти три показателя являются патологическими, то есть далеко выходят за предельно допустимые значения. Поэтому в неврологии и психиатрии они ассоциированы с болезнью Альцгеймера», — рассказал он.

Исследования на мышах и клеточных культурах действительно показывают, что бактерии в веществе головного мозга связаны с образованием патологических отложений белка, и бактериальные инфекции могут рассматриваться как потенциальный фактор риска. Однако сама болезнь Альцгеймера изучена недостаточно, чтобы делать выводы о конкретных ее причинах, считает врач.

На данный момент существует три основных теории возникновения болезни Альцгеймера, добавил Пахомов.

Согласно амилоидной теории, болезнь возникает в результате нарушения метаболизма бета-амилоида, который откладывается в веществе головного мозга и в мозговых и менингеальных сосудах. Это может быть обусловлено, в частности, генетическими факторами и нарушениями оттока ликвора в глимфатической системе, которая с помощью спинномозговой жидкости выводит из тканей центральной нервной системы продукты жизнедеятельности, включая бета-амилоиды и тау-белки. Сосудистая теория гласит, что основной причиной болезни Альцгеймера может быть амилоидная ангиопатия, то есть откладывание амилоида в мелких сосудах головного мозга. Нейровоспалительная теория — что когда происходит активация микроглии из-за накопления амилоида, возникает нарушение гематоэнцефалического барьера с нейровоспалительными изменениями.

Есть и другие предположения, связывающие болезнь Альцгеймера с нарушением активности ферментов и прочими изменениями в работе мозга, обычно обусловленными возрастом. Также большую роль играет генетический фактор.

«Я придерживаюсь мнения, что болезнь Альцгеймера зависит от возраста, и в вероятности ее развития большую роль играет положительный семейный анамнез. Безусловно, я, как ученый, считаю, что эти теории следует изучить и дополнить», — заключил Пахомов.