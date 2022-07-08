«Таких людей лучше лечить»: как вейпинг разрушает организм

Электронные сигареты появились еще в начале ХХ века, но популярны стали к середине 2010-х, особенно среди молодежи. Почему вейпы не на «95% безопаснее» сигарет, как их рекламируют, каким именно рискам подвергаются вейперы, опасно ли пассивное воздействие пара и стоит ли вообще рассматривать вейпинг как «менее вредную» альтернативу курению, «Газета.Ru» разбиралась при помощи экспертов.

На 95% безопаснее?

Электронные сигареты — сравнительно новое явление, поэтому надежно оценить их вред для здоровья, особенно долгосрочный, проблематично: для этого нужны многолетние наблюдения за большой группой людей, которые при этом не используют другие способы потребления никотина, включая обычное курение. Кроме того, на результаты исследований влияет конфликт интересов: как выяснили специалисты Копенгагенского университета, в 95% работ независимых ученых демонстрируется вред вейпов для здоровья, при этом среди исследований, проведенных при участии ученых со стороны табачных компаний, доля таких работ падает до 39,4%.

Тем не менее, накопленные за последние годы данные уже показали, что вейпинг почти на 50% повышает риски развития болезней легких, приводит к образованию тромбов и вдвое повышает риск проблем с эрекцией у мужчин.

Также вейпинг оказался связан с ростом риска инсульта на 71%, риска сердечного приступа и стенокардии на 59%, риска развития ишемической болезни сердца — на 40%.

Помимо этого, у вейперов вероятность ухудшения зрения на 34% выше, чем у тех, кто никогда не парил, а у бывших вейперов — на 14%. Причина в том, что вещества в аэрозолях электронных сигарет могут повреждать слезный канал, а также вызывать в организме окислительный стресс, который связан с развитием воспаления и ухудшением зрения.

Эксперименты на животных выявили, что от вейпинга, помимо легких, страдают сердечно-сосудистая система, мозг и кишечник. Среди других возможных поражений числятся болезни полости рта (кариес, парадонтоз, стоматит) и разрушение микрофлоры легких, что делает их более подверженными бактериальным и вирусным заболеваниям.

«Вейперы подвергаются высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Это обусловлено тем, что вейпинг, точно так же, как обычные сигареты, способствует атерогенезу — воспалению стенок сосудов, что со временем приводит к их утолщению и сужению самого просвета. И для респираторного здоровья вейпы очень вредны в силу того, что приводят к развитию воспаления. Кроме того, жидкости для вейпов содержат ароматизаторы и другие вещества, чрезвычайно опасные для здоровья легких. Экспериментальные исследования показали, что воздействие пара может также способствовать развитию опухолей», — рассказала «Газете.Ru» руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава Российской Федерации Маринэ Гамбарян.

Популярное в свое время заявление, что вейпинг «на 95% безопаснее курения», базировалось на исследовании, в котором изучался лишь состав жидкостей для испарения и самого пара, однако не рассматривалось воздействие компонентов, особенно при нагревании, на ткани организма.

При этом воздействие жидкостей для вейпа изучать сложнее, чем воздействие табачного дыма. Если сигареты не слишком отличаются друг от друга по химическому составу, то в жидкостях используется множество ароматизаторов (в 2019 году, по данным ВОЗ, насчитывалось более 15 тыс. вкусовых вариаций), каждый из которых потенциально вреден. В частности, опасен диацетил, который придает сливочный, попкорновый аромат — он провоцирует облитерирующий бронхиолит, заболевание, при котором наблюдается устойчивое нарушение проходимости бронхиол. Вредны ментоловые и фруктовые ароматизаторы — первые уничтожают микрофлору легких, а вторые токсичны для клеток и нарушают работу генов. Ароматизатор корицы приводит к воспалительным реакциям в клетках легких.

Хотя многие ароматизаторы безопасны для применения, например, в кондитерском производстве, для вдыхания они противопоказаны. Дополнительной проблемой становится то, что многие производители попросту не указывают полный состав жидкостей.

Главную же опасность представляют пропиленгликоль и глицерин — основные компоненты жидкостей для вейпов. При горении они образуют формальдегид и акролеин, канцерогенные для организма.

Канцерогенность самого никотина для человека не подтверждена, но он может действовать как стимулятор опухолей. Основной же вред никотина в том, что его потребление приводит к выработке стойкой зависимости, вынуждая потребителя продолжать пользоваться вейпами или переходить на обычные сигареты. Кроме того, никотин стимулирует выработку адреналина, что повышает артериальное давление и частоту сердцебиения, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При попытке отказа от курения обычных сигарет при помощи вейпов в ряде случаев итоговое потребление никотина значительно возрастает, так как человек использует большое количество электронных сигарет, — пояснил «Газете.Ru» замдиректора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, член-корреспондент РАН, профессор РАН Кирилл Зыков.

Также при использовании электронных сигарет образуются продукты окисления монотерпенов, одного из основных компонентов жидкостей для испарения. И, хотя токсичность вдыхания этих продуктов окисления еще не полностью ясна, установлено повышение аллергических реакций, наличие раздражения, связанного с окисленными монотерпеновыми маслами».

«Если вейп наполнен многокомпонентными смесями, которые могут содержать или не содержать никотин, имеется высокий риск повреждения слизистой оболочки именно мелких бронхов — бронхиол, – добавил в разговоре с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук, врач-терапевт и пульмонолог высшей категории, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

Химические вещества, входящие в состав смеси для вейпа, повреждают механизмы нормальной функции бронхов, вызывают сухость в ротовой полости и дыхательных путях. У активных пользователей вейпов развивается так называемый бронхит вейпера — больные чаще всего жалуются на дискомфорт дыхания, сухой кашель, у некоторых может появиться одышка, сухие хрипы в легких. Появляются изменения в легких, видные при рентгенологических исследованиях и компьютерной томографии, они похожи на картину острого бронхиолита — повреждения бронхов, которое связано с вдыханием токсических соединений или вирусных поражений».

Кроме вышеуказанных опасностей, вейпинг также усиливает побочные эффекты злоупотребления наркотиками, снижает когнитивные способности и приводит к эмоциональному дисбалансу, нарушает структурное и нейрохимическое развитие мозга у подростков, добавляет Зыков. Также наблюдается повреждение гепатоцитов и изменение метаболизма питательных веществ, повышение биомаркеров повреждения печени, нарушения и воспаление клеточного барьера кишечника, повышенная восприимчивость к инфекциям желудочно-кишечного тракта, в ряде случаев — снижение функции почек.

«Учитывая, что контингент потребителей электронных сигарет достаточно молодой, с изначально сохранным здоровьем, а проявление негативных эффектов воздействия вейпинга требует времени, то данные по реальной ситуации с последствиями вейпинга мы сможем полностью оценить только через несколько лет, — говорит Зыков. — Но данные по электронным сигаретам постепенно накапливаются: в частности, в этом году опубликовано исследование, показывающее, что в США учащиеся, которые курили вейпы в прошедшем месяце, имели значительно более высокие риски попытки самоубийства. Конечно, это может свидетельствовать о том, что уязвимые группы молодежи прибегают к помощи вейпинга для снятия стресса, но учитывая описанные выше неврологические последствия вейпинга, это только усиливает выраженность проблем».

Что грозит пассивным вейперам

Как и курение, вейпинг может быть пассивным — вторичным и третичным. Вред от пассивного воздействия пара зависит от того, насколько долго человек подвергался этому воздействию и насколько интенсивным оно было — на это влияют близость к вейперу, проветриваемость помещения и другие факторы.

«Точно дозировать, сколько вредных веществ получают окружающие при парении, невозможно. Кроме того, один человек невосприимчив, то есть устойчив к вдыханию каких-то химических веществ, он не так сильно реагирует. А есть люди «гиперреакторы» – им чуть-чуть какой-нибудь дымок попадет и они начинают задыхаться и чувствовать себя плохо. Конечно это вредно. Но многое зависит от индивидуальных особенностей человека, который сидит рядом с вейпером и вдыхает эти пары», – отмечает Карабиненко.

Исследования показывают, что вдыхание вторичных аэрозолей приводит к раздражению дыхательных путей, учащенному сердцебиению и повышению давления, а также повышает риск образования опухолей из-за наличия табак-специфических нитрозаминов.

Кроме того, те, кто подвергается пассивному воздействию никотина от парения (но при этом не курит и не парит сам), более чем в два раза чаще сообщают о хрипах по сравнению с теми, кто не подвергается такому воздействию. Также они в три раза чаще сообщают о бронхиальных симптомах и в два раза чаще — об одышке.

«Пассивный вейпинг так же опасен, как и пассивное курение. У беременных женщин, подвергавшихся воздействию паров электронных сигарет, в моче обнаруживался котинин — метаболит никотина. Это говорит о том, что что даже при пассивном вдыхании никотин, попадая в организм, метаболизируется, проходит через плаценту. Очень много разных веществ, которые содержатся в паре электронных сигарет, влияют на здоровье, но опять же — конкретный вред для конкретного человека зависит от времени экспозиции и проветриваемости помещения», – сообщает Гамбарян.

Пока неясно, насколько велика опасность вейпов в качестве источника так называемого третичного курения — воздействия продуктов распада веществ, которые содержались в паре (или сигаретном дыме), а затем осели на поверхностях и впитались в обивку мебели.

«Чем концентрированнее табачный дым и чем он старее, тем больше в нем содержится элементов трансформации никотина, и они очень вредны для здоровья, вплоть до вызова патологий генома. Но дым тяжелее, играет роль и воздействие смол. Пока что третичное курение изучено только на уровне сигарет. Но это не означает, что для вейпов и систем нагревания табака рисков нет», – поясняет Гамбарян.

Так что, как и в случае с курильщиками, от вейперов лучше дистанцироваться, особенно в помещении – например, на рабочем месте. Впрочем, использование вейпов на рабочем месте законодательно запрещено — так же, как и курение сигарет.

«Что касается вреда пассивного вейпинга, то доказательная база пока достаточно ограничена, однако можно предположить аналогию этой ситуации с активным и пассивным курением обычных сигарет, — добавляет Зыков. — В любом случае можно утверждать, что запрет вейпинга в общественных местах полностью оправдан, так как необходимость вдыхать аэрозоль людям, которые находятся рядом с курящим, без сомнения нарушает их права и ведет к возможным проблемам со здоровьем».

Как парят россияне

Пока что сказать, в России вейпинг вытесняет собой обычное курение или даже просто широко распространен, нельзя. Согласно опросу Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, в 2017-2019 годах о вейпах и электронных системах нагревания табака слышали более трети населения, но пробовали ими пользоваться лишь 9%, а на постоянной основе использовали 2,5%. Тем не менее, с годами этот процент увеличивается.

Основная группа риска — молодежь 18-24 лет, среди них распространенность вейпинга в 2017 году составила 24%, использования систем нагревания табака — 7%. На сегодняшний день процент потребителей электронных сигарет среди этой группы вырос до 29%, а потребителей продуктов нагревания табака — до 10,3%.

Многие из опрошенных переходили на подобные средства в попытках бросить курить, но 81% это в итоге так и не удалось.

«18% сказали, что они стали курить меньше, 35% — так же, а 6% стали даже больше курить», – добавляет Гамбарян.



Поэтому для отказа от курения вейпы и системы нагревания табака, тоже не подходят — они не позволяют даже в достаточной степени заместить курение «менее вредным», по заявлению производителей, процессом. Кроме того, выкуривание сигареты — это конечный процесс, а пользоваться вейпом или системой нагревания можно на протяжении долгого времени практически непрерывно, что в итоге повышает поступление никотина в организм и лишь укрепляет зависимость.

«Это даже не альтернатива для тех, кто совсем не может бросить курить. Таких людей лучше лечить. А вейпы и системы нагревания табака — не лечебное средство. Вы вычеркиваете только смолы, но добавляются другие вещества, о которых мы не все знаем, и остается никотин — порой в больших количествах — синтетический, с другой а фармакокинетикой, который может еще быстрее привести к патологическим изменениям в организме. А вместо этого человек думает, что он, перейдя на такие средства, что-то сделал для здоровья, и ему не надо думать о том, чтобы бросить курить — и он отказывается от этого намерения», – подводит итог Гамбарян.

«Если есть вопрос, курить ли обычные сигареты или электронные, то ответ медиков однозначен: не надо курить никакие! Старт курения с вейпов очень часто приводит к обычным сигаретам, особенно у молодых, — подчеркивает Зыков. — Не стоит выбирать, что менее вредно, обычные сигареты или вейпы, не стоит попадать в ловушку рекламы табачных компаний, чтобы на своем примере не изучать долговременные эффекты вейпинга, которые мы пока не можем полностью оценить. Здоровые легкие – это огромная ценность, которую можно легко потерять, но нельзя потом вернуть обратно».