Неврозы, боли в спине и проблемы с желудком. С какими недугами живут российские айтишники

Большинство айтишников (74%) обращаются к врачам с проблемами со зрением, болью и усталостью в глазах. Также распространены проблемы с желудком, от которых страдает 54% IT-специалистов. Кроме того, остро стоят проблемы зависимостей и различных неврозов. От каких еще болезней страдают российские айтишники и как избежать подобных проблем со здоровьем — в материале «Газеты.Ru».

1000 и одна болезнь

Чаще всего IT-специалисты российских компаний обращаются к врачам с жалобами на проблемы со зрением, боли в желудке и спине, а также на неврозы, причем некоторые — сразу с несколькими проблемами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье.

Специалисты сервиса проанализировали обезличенные обращения ИТ-специалистов российских компаний к врачам с начала 2022 года. Всего в рамках исследования было проанализировано 3 тыс. онлайн-обращений к врачам и специалистам сервиса со стороны российских айтишников.

«Самыми распространенными жалобами ИТ-специалистов являются проблемы со зрением – с ними обращаются 3 из 4 специалистов (74%) и проблемы с желудком (54%)»,

– рассказал «Газете.Ru» главврач телемедицинской клиники СберЗдоровья Артем Николаев.

По словам Николаева, причины жалоб на боль и усталость в глазах — многочасовая работа за компьютером без отдыха для глаз и применения капель, увлажняющих роговицу, а жалобы на боли в желудке возникают из-за частого употребления углеводов и отсутствия режима питания.

На третьем месте по количеству жалоб от IT-специалистов стоят различные зависимости, основные из которых курение и употребление энергетиков.

«Если вред от курения известен, то напитки-энергетики – это относительно новая вредная привычка, в ряде случаев вызывающая привыкание и изменение здоровья. При передозировке в течение длительного времени содержащихся в энергетиках кофеина, таурина и других веществ может возникнуть повышенная тревожность, сердцебиение, бессонница, головная боль, с которыми и обращаются к врачам ИТ-специалисты», – объяснил Николаев.

По словам Николаева, на проблемы, вызванные употреблением энергетиков, жалуется 23% ИТ-специалистов.

На неврозы жалуется около 21% обратившихся за помощью. По словам Николаева, неврозы у айтишников чаще всего образуются из-за нарушения циркадных ритмов.

Это внутренние процессы в организме, гормональные и поведенческие колебания, которые отличаются в периоды, когда человек спит и бодрствует. Циркадные ритмы людей заточены под периоды сна и бодрствования, которые в обычных условиях синхронизированы с циклом «день-ночь».

Причины нарушений могут в данном случае быть как внутренними, так и внешними. Среди внешних причин выделяются ненормированный рабочий день и территориальная распределенность команды.

Важно помнить, что при искусственном нарушении ритма «сон-бодрствование» возрастает частота депрессий и обострений психических заболеваний у людей с искусственно нарушенным биологическим ритмом.

Также 12% айтишников жалуются на боли в спине, вызванные тем, что человек не хочет сидеть за столом столько и так, как рекомендовано. Среди других популярных жалоб – варикозное расширение вен нижних конечностей, недостаток витамина D, а также боли в руках.

Откуда столько проблем и как сохранить здоровье

Работа в сфере информационных технологий подразумевает статичное положение тела и многочасовую гиподинамию, нарушение биоритмов питания и сна, стрессы из-за дедлайнов, а также напряжение глаз, уверен кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П.Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (университет-участник программы «Приоритет 2030») Евгений Таратухин.

«Ко всем этим факторам организм адаптируется, как он подстраивается и под любые другие влияния среды. Но в течение месяцев и лет адаптация реализуется в нарушение, то есть в патологию», – объяснил Таратухин.

По его словам, позвоночник, особенно шейный отдел, страдает больше всего, что приводит к нарушению циркуляции крови в голове вплоть до венозного застоя и синдрома позвоночной артерии. Длительное статичное неправильное напряжение мышц позвоночника ведет к корешковому синдрому, сколиозу, головокружениям и повышенному артериальному давлению.

По всем российским и международным стандартам сидячая работа является самым провоцирующим фактором для развития хронических заболеваний вен, отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Клиники госпитальной хирургии СамГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Михаил Мельников.

«В положении сидя происходит не только выключение работы мышц голени как основного компонента венозного оттока, но и перегиб венозных сосудов в первую очередь в тазобедренном, коленном суставе. Соответственно, нарушается венозный отток», – рассказал Мельников.

Причиной развития патологии со стороны зрительной системы служит не столько излучение мониторов и дисплеев, сколько зрительное напряжение, вызванное длительной работой за компьютером на близком, фиксированном расстоянии, считает врач-кардиолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте, кандидат медицинских наук Натиа Небиеридзе.

«Причинами жалоб на проблемы с желудочно-кишечным трактом служат недостаточное содержание растительной клетчатки в пищевом рационе, недостаточное употребление воды, нарушение ритма питания (прием пищи 1–2 раза в день), систематическое употребление большого количества специй, острых приправ, уксуса, избыточное потребление жиров и углеводов», – отметила Небиеридзе.

Возникновение неврозов и других психических расстройств является прямым следствием множества зависимостей, например, от кофеина, курения или энергетических напитков, а также длительного стресса.

По словам опрошенных «Газетой.Ru» специалистов, чтобы избежать негативных последствий работы в сфере информационных технологий, необходимо придерживаться ряда простых правил.

Важно соблюдать правильное положение тела при работе: сесть нужно так, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки. Локти при этом должны полностью лежать на столе. Так шея останется в нейтральном положении и будет меньше уставать.

Чтобы снять напряжение с глаз, нужно применять капли, увлажняющие роговицу, а также периодически делать глазную гимнастику, хотя бы раз в час. Также важно каждые 1,5-2 часа выполнять физические упражнения и ходить на небольшие дистанции. Это поможет размять мышцы, а также снизить эмоциональное напряжение.