23 июля 2022, 08:21 Наука Тест: разоблачи фальшивый древний артефакт Угадайте, где реальная древняя находка, а где — подделка Василий Зайцев

close 100% Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) Paramount Pictures