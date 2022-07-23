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Наука

Тест: разоблачи фальшивый древний артефакт

Угадайте, где реальная древняя находка, а где — подделка

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Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)

Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)

Paramount Pictures
Археологические находки дают историкам ключ к пониманию жизни древних людей, а частные коллекционеры зачастую готовы выложить за артефакты целое состояние. Необычные предметы старины приковывают к себе внимание вдвойне, и этим подчас пользуются недобросовестные люди, изготавливая фальшивки. Сможете ли вы отличить настоящий исторический артефакт от современной подделки? У фотографии каждого предмета указано примерное место находки.

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