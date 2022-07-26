Тройной вагон, бак и сплав. Что создали специально для новой ракеты «Союз-5»

Первая ступень новой ракеты-носителя «Союз-5» длиннее любого железнодорожного вагона, поэтому для ее перевозки создается сцеп из трех штук, рассказал в интервью «Газете.Ru» директор РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Баранов. Он также объяснил, зачем для бака горючего использовали сплав 1580 и почему «Союз-5» будут запускать со стартового стола, с которого раньше отправляли в космос украинские «Зениты».

— Ранее вы сообщали, что все работы по производству PH «Союз-5» идут по графику. Что сделано на данный момент? Что будет сделано в ближайшее время?

— В начале июня текущего года специалистами АО «ЦНИИмаш» и АО «РКЦ «Прогресс» (входят в госкорпорацию «Роскосмос») успешно проведены статические испытания опытных образов бака горючего первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя «Союз-5». По результатам испытаний подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени РН «Союз-5», предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний.

В настоящее время на производственной площадке РКЦ «Прогресс» смонтированы три установки сварки трением с перемешиванием. Первая из установок принята в эксплуатацию, на установке уже сварено более 20 обечаек

(трехслойные конструкции с алюминиевым заполнителем и обшивками из углепластика, нужные для защиты полезного груза на атмосферном участке полета и в условиях наземной эксплуатации — «Газета.Ru») из сплава 1580 для проведения наземной экспериментальной отработки и испытаний РН «Союз-5». К концу 2022 года планируется изготовить более 30 обечаек (ранее «Газета.Ru» рассказывала, что установки для сварки перемешиванием созданы и установлены на РКЦ «Прогресс» чебоксарским предприятием «Сеспель». Оборудование обеспечивает сварку плит толщиной порядка 30 мм. Применение этого технологического процесса обеспечит сварку необходимых толщин за один проход, с высоким качеством и характеристиками и повысит прочность баков новой РН).

— Как вы сказали выше, материал, из которого будут изготавливаться баки ракеты-носителя «Союз-5», — алюминиевый сплав 1580. Он также применяется впервые. Чем он хорош?



— По сравнению со сплавом, используемым при производстве РН «Союз-2», у него повышенные механические характеристики в сочетании с приемлемой стоимостью. Сплав 1580 позволит обеспечить прирост массы выводимой полезной нагрузки на орбиту до нескольких сотен килограмм.

— Ранее также сообщалось, что впервые на новой ракете будет использоваться бесплатформенный инерциальный блок с чувствительными элементами на малогабаритных и легких волоконно-оптических гироскопах. Объясните, пожалуйста, что это такое, для чего нужно и чем лучше предыдущего блока?

— Действительно, бесплатформенный инерциальный блок (БИБ) впервые применен на ракете-носителе российской разработки. Инновационность прибора БИБ заключается в том, что он построен на волоконно-оптических гироскопах (гироскоп — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчета — «Газета.Ru»).

close 100% Баранов Дмитрий Александрович Пресс-служба АО «РКЦ «Прогресс»

Волоконно-оптический гироскоп – это оптико-электронный прибор для изменения абсолютной относительно инерциального пространства угловой скорости. Прибор БИБ выполняет построение на борту ракеты-носителя в точке старта требуемой системы координат и сохранение положения стартовой системы координат в инерциальном пространстве все время полета. Также БИБ определяет положение ракеты-носителя относительно этой системы координат и выдает в систему управления информацию об углах поворота ракеты, а именно углах тангажа, рыскания и вращения (это необходимая информация о полете ракеты, так как любое движение неправильном направлении может привести к отклонению от курса — «Газета.Ru»).

Преимущества БИБ по сравнению с ранее применявшимся комплексом командных приборов заключаются в малых габаритах и массе, небольшом потреблении энергии и отсутствии подвижных механических элементов, сложных в изготовлении.

— Действительно ли «Союз-5» будет запущена со стартового стола, который ранее использовался для пусков украинских «Зенитов»?

— Да, ракета-носитель «Союз-5» проектируется с учетом требований по ее запуску со стартового стола, который ранее использовался для пусков ракета-носителей «Зенит». Этот стартовый стол подразумевает прием, установку и пуск с него ракеты-носителя в автоматизированном режиме, без проведения ручных операций. Это, в свою очередь, накладывает ограничения на количество связей ракеты с наземным оборудованием.

Данный подход существенно сокращает количество связей «земля-борт», что предполагает отказ от релейных связей, и, как следствие, облегчение бортовой кабельной сети, уменьшение количества приемо-передающей преобразующей бортовой аппаратуры.

— Мы знаем, что на «Союзе-5» будет применяться система аварийной защиты двигателей. Готова ли уже эта защита? Испытана ли она? Где будут проведены эти испытания?

— В настоящий момент мы завершаем проектирование системы аварийной защиты двигателей РД171МВ, РД0124МС. Дочернее предприятие АО «РКЦ «Прогресс» — АО «НПО автоматики» (Екатеринбург) приступает к изготовлению опытных образцов и проведению автономных испытаний приборов.

Для отработки системы конструкторами запланированы два вида испытаний. Один вид будет проведен при огневых испытания двигателя РД0171МВ в АО «НПО Энергомаш» и двигателя РД0124МС в АО «Конструкторское бюро химавтоматики».

Другой — при огневых стендовых испытаниях блока Ӏ и ӀӀ ступени РН «Союз-5» в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности.

— Как нам известно, такая схема защиты двигателей будет применяться впервые. На каких этапах полета ракеты-носителя она будет использоваться?

— Действительно, система аварийной защиты двигателей (САЗ Д) РД171МВ, РД0124МС будет применяться впервые.

По сути, она будет состоять из трех вычислительных машин (одна на Ӏ ступени и две на ӀӀ ступени), которые будут работать по сложным алгоритмам, созданными организациями-разработчиками двигателей.

Система будет функционировать на протяжении всей работы двигателя и контролировать работу двигателей на протяжении всего полета ракеты-носителя.

— Когда PH «Союз-5» планируют направить на Байконур и на каком транспорте?

— В эскизном проекте проработаны варианты железнодорожной транспортировки ракеты на космодром. Главная особенность комплекта железнодорожного оборудования – сцеп из трех вагонов с заниженной посадкой. Последнее обусловлено габаритами ракеты. По этой же причине

она будет перевозиться не в контейнерах, а на специальных агрегатах в защитных чехлах.

Первая ступень РН «Союз-5» длиннее любого железнодорожного вагона, поэтому и используется сцеп. Его изготавливает АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения». Транспортирование РН «Союз-5» железнодорожным транспортом возможно осуществить одним эшелоном.