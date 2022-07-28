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Наука

Тест: Что вы знаете о жизни древних римлян?

Выясните, сочли бы вас варваром жители Древнего Рима

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Giovanni Paolo Panini
Возникнув как один из италийских городов-государств, постепенно Древний Рим стал мощнейшей мировой империей, слухи о которой доходили даже до Китая, традиционно мало интересовавшегося внешним миром. Могущество Рима было не только в военной силе – римская культура привлекала и привлекает тех, кто никогда не был гражданином этого государства, в том числе жителей XXI века. Но в чем заключалась эта культура? Проверьте, знаете ли вы очевидные для обычных римлян вещи.

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