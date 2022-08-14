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Наука

Тест: знаете ли вы, как проходили полеты на Луну?

Проверьте свои знания о полетах «Аполлонов» на Луну

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NASA
В мире идет вторая «лунная гонка» – частные компании и ведущие государства объявили о планах вернуть человека на Луну в ближайшие годы. Предыдущие миссии проходили в 1960-1970-х годах на пределе технологических возможностей человечества, и высадки по американской программе Apollo требовали огромных ресурсов и сопровождались серьезным риском. Тем не менее, задача была выполнена, и во многом благодаря удачным техническим решениям. Знаете ли вы, как именно проходили полеты на Луну?

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