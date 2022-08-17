«Обратить изменения вспять нельзя»: как болезни сердца влияют на риск деменции

Даже бессимптомные патологии сердца могут повышать риск развития сосудистой деменции, обнаружили американские врачи. «Газета.Ru» выяснила у неврологов, какие обследования нужно проходить регулярно, как не навредить себе в процессе профилактики деменции и на что обратить внимание, чтобы не пропустить ее начало у пожилых родственников.

Структурные изменения в левом предсердии увеличивают вероятность деменции даже у пациентов без нарушения функции сердца, выяснили исследователи из Университета Джонса Хопкинса. Ученые проверили более чем 15 тыс. человек на деменцию и нарушения структуры и ритма сердца, а затем повторили диагностику через восемь лет. У 1709 участников появились изменения в структуре левого предсердия, и это повысило вероятность развития деменции на 28-35%. Всего когнитивные нарушения обнаружили у 763 человек.

Среди всех структурных патологий сердца авторы исследования особенно выделили изменения левого предсердия. В эту камеру сердца поступает богатая кислородом кровь из легких. Отсюда она проталкивается в левый желудочек, а затем по артериям разносит кислород по всем тканям и органам. Для нормальной работы все отделы сердца должны сокращаться скоординированно. Если ритм сокращений нарушен — возникает фибрилляция предсердий, также известная как мерцательная аритмия, которая может привести к развитию сердечной недостаточности, инфаркту или инсульту.

«Чтобы вовремя распознать фибрилляцию предсердий, необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, даже если вы молоды и здоровы», — пояснила «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.

Связь между фибрилляцией предсердий и сосудистой деменцией уже была известна, и врачи из Университета Джонса Хопкинса подтвердили ее еще раз. Важно, что риск развития слабоумия был повышен при бессимптомных изменениях предсердий и даже без наличия известных факторов риска, мерцательной аритмии или инсульта: 28% и 31% соответственно.

«Главный вывод этой работы заключается в том, что даже небольшие структурные изменения в левом предсердии могут указывать на хроническую сердечную недостаточность. Это приводит к ухудшению питания мозга, даже если нет внешних симптомов сердечной недостаточности. А это, в свою очередь, заметно повышает риск развития сосудистой деменции. Это связано с тем, что в условиях плохого питания отростки нервных клеток, дендриты, слабо ветвятся, образуют мало связей между нервными клетками. Из-за этого нервная сеть становится тонкой, информация по ней передается медленно, становится трудно усвоить новые навыки или вспомнить давно усвоенные знания», — объясняет Чудинская.

Профилактика мерцательной аритмии включает всем известные меры: здоровое и разнообразное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек.

Сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера — две разные формы старческого слабоумия, которые имеют разную природу. Болезнь Альцгеймера, скорее всего, развивается из-за накопления в мозге особых белков — бета-амилоидов, но пока никак не связана с болезнями сердца или сосудов. Впрочем, довольно часто они сочетаются у одного пациента.

«Снижение когнитивных функций при сосудистой деменции можно немного улучшить с помощью тренировок с реабилитологом, но полностью обратить изменения в мозге вспять нельзя. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция одинаково опасны и ведут к нарушению повседневной жизни, самообслуживания», — пояснила «Газете.Ru» врач-невролог в Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова (Сеченовский университет) Ксения Шевцова.

Но есть и хорошая новость: кровоснабжение мозга можно улучшить.

«Если выводы ученых о большом вреде небольшого нарушения питания мозга корректны, то может быть верно и обратное: даже малое улучшение кровоснабжения головного мозга может несколько изменить прогностические возможности для пациентов. Поэтому мы всегда рекомендуем как можно больше двигаться. При этом важно, чтобы физическая нагрузка была по силам человеку, а после любых простудных заболеваний следует брать перерыв на пару недель. Особенно актуально это сейчас: все чаще мы видим инфекционные миокардиты даже у молодых людей, переболевших коронавирусом. И, конечно, если есть симптомы ОРЗ — тренировки противопоказаны», — предупредила Чудинская.

Как пояснила Шевцова, отсрочить наступление старческого слабоумия можно довольно простыми действиями: ежедневными прогулками, физической активностью, когнитивным тренингом — изучением стихов или иностранных языков. И, конечно, правильным питанием — наибольшую эффективность показала средиземноморская диета. Имеются данные о том, что статины — препараты, снижающие уровень холестерина, могут несколько снижать риск деменции, но исследований пока недостаточно.

«Если у вас или ваших родственников нет жалоб, то нет смысла обращаться к неврологу на всякий случай. Тем не менее, с пожилыми людьми нужно быть внимательными. Если появились нарушения памяти на текущие события, неряшливость, нетерпимость к критике — пора обращаться к врачу», — подвела итог Шевцова.