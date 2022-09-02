«Титаник» сняли в разрешении 8K. Но осталось ему недолго

В Сети впервые опубликовано видео с затонувшего «Титаника» в качестве 8K, сделанное компанией OceanGate Expeditions. На кадрах можно увидеть детали, ранее скрытые от человеческих глаз. Съемки велись с помощью подводных аппаратов и 3D-сонара. Дни самого затонувшего в 1912 году корабля сочтены – корпус быстро разрушается под воздействием морской воды, бактерий и ржавчины.

Уникальная по качеству видеозапись с борта затонувшего океанского лайнера «Титаник» появилась в Сети. Кадры были сняты и выложены в интернет компанией OceanGate Expeditions в формате 8K.

Этот формат предполагает «удивительный уровень детализации, который раньше нельзя было представить», утверждают авторы видео. Съемки проходили в ходе экспедиции на «Титаник» в 2022 году.

За время восьмидневного исследования члены экспедиции с помощью подводных аппаратов, камер высокого разрешения и трехмерного сонара изучали остов затонувшего парохода.

Были запечатлены нос, левый якорь, гигантская якорная цепь и прочные бронзовые шпили на палубе «Титаника».

«Мы видим новые детали на этих кадрах. Например, я никогда не видел имя производителя якорей Noah Hingley & Sons Ltd. на якоре левого борта. Я изучал затонувший корабль в течение десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации», — заявил эксперт OceanGate Expeditions и ветеран-дайвер Рори Голден, неоднократно бывавший на «Титанике» под водой.

Один из выложенных в Сеть роликов демонстрирует один из огромных котлов, приводивших судно в движение. Механизм упал на дно Атлантического океана, когда «Титаник» разломился.

«Сравнивая кадры и изображения 2021 года, мы видим небольшие изменения в некоторых местах крушения. Наша научная группа будет просматривать кадры 8k, 4k и другие кадры, снятые во время экспедиции на Титаник 2022 года, на наличие каких-либо изменений», — рассказал президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

По его словам, эксперты с помощью сделанных видеозаписей смогут более дотошно изучить остов лайнера.

«Титаник» — самый известный в мире затонувший корабль. Он ушел на дно в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в Северной Атлантике. Судно британской компании White Star Line погибло в свой первый же рейс, перевозя пассажиров из английского Саутгемптона в американский Нью-Йорк.

Судно на момент своей гибели было самым большим пассажирским лайнером в мире.

В результате крушения погибли как минимум 1500 человек, части удалось спастись на обломках и шлюпках, на всех их не хватило. Многие пассажиры и члены экипажа замерзли в ледяной воде океана или утонули, кто-то погиб внутри корабля, не сумев выбраться из отсеков.

Популярность «Титаника» значительно выросла после выхода на широкий экран одноименного блокбастера Дэвида Кэмерона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. История гибели корабля-символа старого мира на протяжении более 10 лет оставалась самой кассовой картиной в истории кинематографа.

Остов «Титаника» покоится на глубине порядка 4 тыс. метров, в 740 км к северо-востоку от канадского Ньюфаундленда.

До 1985 года место, где лежит лайнер, не было известно наверняка. Экспедиция Роберта Балларда нашла его лишь спустя 73 года после катастрофы.

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Нос и корма «Титаника» ушли глубоко в ил и обветшали. Поднять остов корабля на поверхность невозможно.

При этом дни затонувшего памятника «прекрасной эпохи» сочтены – металлический корпус и детали корабля быстро разрушаются под воздействием морской воды, ржавчины, бактерий, глубоководных рыб и других организмов.

За последние 37 лет упала передняя мачта корабля, обрушилась кормовая палуба и спортзал у парадной лестницы. Эксперты полагают, что на очереди – нос корабля, который и попал на сверхчеткое видео в 8K.