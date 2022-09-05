«Система запомнит, во сколько вы пьете кофе». Что такое умный дом и как жить в умном квартале

Умный дом будущего сможет запоминать распорядок дня жильцов и подстраивать под него все внутренние алгоритмы, например, время включения морозилки, считает Руслан Гурджиян, генеральный директор телекоммуникационной компании СберМобайл (входит в экосистему «Сбера»). Активное развитие ждет умные кварталы, системы которых предполагают единый монитор слежения за всеми структурами района. О том, как будут защищены данные жителей, о будущих проектах в автотелематике и универсальных цифровых двойниках от СберМобайл Гурджиян рассказал в интервью «Газете.Ru».

— Инженеры всех развитых стран сейчас работают над системами умных домов, которые делают жизнь их обитателей удобнее и экономичнее. Прошлым летом стало известно, что СберМобайл совместно с группой компаний «Инград» подписали соглашение о совместной реализации проекта «Умный дом». Каким будет умный дом от СберМобайл?

— Умный дом — это такое собирательное понятие. Наверное, больше обывательское. Научного определения не существует, и, наверное, мы все под этим понимаем некую удобную среду для проживания, где потребности жителя удовлетворяются максимально эффективно и с неким опережением его желаний.

Важно отметить, раньше понятие «умный дом» ассоциировалось с чем-то дорогим, элитным. Сегодня у нас есть возможность сделать его доступным на массовом уровне. Мы, в рамках своей стратегии, двигаемся в разных направлениях, и, конечно, особое внимание уделяем умному дому. В идеальной картине мира мы хотим создать консоль, которая подключена к контроллеру, через который происходит управление домом, светом или системой протечек, например.

На текущий момент уже несколько застройщиков работают с нами. Так, например, на этапе котлована мы помогаем им контролировать этапы и оптимизировать те или иные строительные циклы. Начиная от банальных камер до создания так называемого «цифрового двойника», где уже на этапе проектирования закладываются правильные инженерные структуры, необходимые для умного дома. Эти структуры непосредственно связаны с диспетчеризацией, сбором данных, с их обработкой и последующей оптимизацией.

— Для жителя это, конечно, очень удобно. Застройщику зачем такая система?

— Это экономия, которая получается при более рациональном использовании ресурсов. Это единая, удобная цифровая структура управления домом и для управляющей компании в том числе. Она хранит данные и запоминает, что люди, например, предпочитают пить кофе во столько-то, стирать белье во столько-то, и к этим характеристикам подстраиваются все алгоритмы. Например, к возвращению домой система дает больше холода в морозильную камеру холодильника, потому что он будет чаще открываться и закрываться.

— Получается, умный дом в какой-то степени собирает данные о жизни людей?

— Скажем так, запоминает, чтобы стать лучше в будущем.

— Даже если мы говорим о будущем, возникает вопрос безопасности. Если все эти данные о жизни человека попадут в руки злоумышленника, то получается не очень благоприятный сценарий. Как-то вы с этими рисками планируете бороться?

— Вопрос безопасности для IoT (интернета вещей) очень острый, но скорее ретроспективный. На заре становления всяких умных колонок и других устройств действительно киберрисков было много, но сейчас они не самые страшные. А вот что, например, делать с автомобилями? Представьте себе ситуацию, если данные управления машиной перехватывает злоумышленник? Или он получает допуск к управлению светофорами?

Если возвратиться к IoT, то сейчас защищенность его устройств сопоставима с защитой обычных гаджетов — смартфонов. То есть, насколько сложно взломать смартфон, настолько же сложно сейчас взломать устройство, работающее в IoT. Более того, в определенных случаях есть возможность дополнительно защитить его антивирусом.

Если мы говорим о более крупных структурах, то там делаются разграничения уровней доступа: отдельный для жителя, диспетчера, администратора, — а что-то не доступно вообще никому. Более того, данные могут храниться в облаке, которое сейчас защищено очень хорошо.

В общем-то, большинство IoT-систем максимально безопасны. Здесь может быть такая небольшая оговорка, есть случаи, когда данные не имеют ценности, тогда устройство не представляет никакой угрозы, и с целью удешевления можно использовать менее защищенные решения. Например, это системы, которые собирают данные о выпавших осадках.

— Вы сравнили IoT-устройства по защищенности со смартфоном. Тем не менее, смартфоны все равно можно взломать, получается, IoT тоже?

— Возьмем умную колонку. Мне за всю историю существования умных колонок, не только в России, неизвестны случаи, когда она была бы взломана. Я имею в виду именно кибербезопасность, не то, что ребенок расковырял отверткой. Так как она, видимо, не содержит максимально чувствительной информации о финансах, и желание взламывать ниже, чем взламывать смартфон. В ней же ничего не хранится. Она — интерфейс.

— Но в ней же есть микрофон, к которому можно получить доступ. По сути, злоумышленник может прослушивать через нее пользователя?

— Риски отсутствуют. Для этого же надо подключиться именно к серверной части. Микрофон не самостоятельная единица. Он включается, выключается, передает, транскрибирует через сервер.

— Кроме «Инграда» с кем вы работаете?

— Это, например, «ЛенРусСтрой» — проект ЖК «ЛесART».

— Сколько всего ЖК – ваших партнеров планируют стать «умными»?

— «Инград» и «ЛенРусСтрой» сдают по плану первые корпуса своих ЖК в третьем и четвертом квартале 2023 года. Так что «умными» в 2023 и частично 2024 году станут как минимум 16 корпусов двух ЖК. Это ЖК Foriver в Москве и Санкт-Петербурге, ЖК «Лес ART». Ввод в эксплуатацию ЖК Foriver на Симоновской набережной Москвы-реки намечен на четвертый квартал 2023 года. Проект ГК «Инград» с резиденциями и выходом на собственную широкую набережную в 5 минутах от Садового кольца предусматривает строительство 11 корпусов переменной этажности.

— Вы разработали так называемую единую цифровую среду жилой и коммерческой недвижимости. Что это?

— Это система управления умным домом или даже умным кварталом. Дом — это достаточно сложноуправляемый набор различных слоев коммуникаций: вода, электричество, канализация, пожарная система, система безопасности, интернет, телефония. Все это сверху «обвязано» платежными сервисами. Параллельно существует портал взаимодействия с жителями или арендаторами, где бы они могли снять данные, оставить заявку, получить доступ к нужной им информации.

Сейчас, как правило, это независимо друг от друга действующие системы, они сводятся в какой-то диспетчерский центр. То есть, условно говоря, стоит какое-то количество мониторов, на одном черно-белые камеры, где видно кто зашел в подъезд, какая машина заехала, на другом горят лампочки зеленым или красным, которые показывают, что сейчас с отоплением, нет ли протечки и так далее.

Мы же говорим о едином мониторе, в котором за 2 секунды понятно, что сейчас происходит с объектом. Хороший пример — у нас есть умное компьютерное зрение, которое определяет по цвету дорожного покрытия, что с ним вообще произошло — убрали с него снег, какое количества снега и листвы на нем осталось. Также мы мониторим, какое количество раз поднимался ковш, какое количество раз включался ерш, и так далее. И, соответственно, все это сводится в единый источник.

— Вы еще реализуете промышленные интернет-устройства?

— Индустриальный интернет вещей — это про работу с предприятиями и с государственными органами. Мы знаем, что станок, который работает с людским вовлечением, наверное, будет работать хуже, чем конвейер, где полная роботизация. Какие-то области развиваются, диджитализируются чуть быстрее, какие-то медленнее, и здесь мы свою миссию видим в ускорении прогресса.

То есть, если у организации, предприятия стоит такая внутренняя задача — мы хотим перейти к цифровой трансформации, то мы являемся частью этого процесса.

Возьмем к примеру тепличное хозяйство, аэропорт и сталелитейный завод. Они по сути очень похожи — им всем надо быстро обмениваться информацией. Но информация разная, она собирается из разных источников. Эти источники работают на разных протоколах. В целом достаточно много устройств и протоколов, которые надо соединить между собой даже для одного предприятия.

Сначала мы все показываем на цифровом двойнике предприятия, и если заказчика все устраивает, то мы внедряем систему. То есть, мы наносим все источники данных, мы показываем контроллер, где это все собирается. У нас также есть ИИ, который работает с этими неструктурированными большими данными. Потом выявляются алгоритмы, способные оптимизировать деятельность этой организации. Все это видно на цифровом макете с достоверностью 99,99%.

— У каких производств уже есть ваш «цифровой двойник»?

— Сейчас в активной фазе проекты по цифровизации одного из заводов ГК «Благо» (агропромышленный комплекс) с масштабированием на остальные объекты производства, по внедрению системы учета продукции на кабельном производстве в «Интех».

— Какие у вас новые проекты запланированы на следующий год?

— У нас уже в этом году появится сервис, который сможет как визуализировать и управлять конкретными производственными процессами, так и объединить разрозненные системы у клиента. Он будет достойной заменой существующим сейчас на рынке импортным аналогам. Это прежде всего решение про управление технологическими процессами и их визуализацию. Объединением систем занимаются, как правило, платформенные решения. Впрочем, это нормальная конструкция — мы выводим на рынок не просто систему, а нечто большее, которое может как закрывать типовые задачи, так и дает больший функционал, нетиповой для такого класса решений, например, машинное обучение.

Еще у нас будет проект в автотелематике.

В первую очередь — это диспетчеризация, сбор данных, потому что автомобиль генерит уже сейчас информации так много, что его можно сравнить с маленьким промышленным объектом. Мы планируем оборудовать автомобили своими датчиками, которые позволяют собирать информацию об автомобиле и передавать ее владельцу.

Для автопарков сбор информации, как минимум, повышает безопасность, это доказанный факт, и снижает расход, потому что не возникает возможности слива бензина или использования транспортных средств для личных нужд, потому что есть маршрутизация. На карте бегают машинки и видно все их маршруты, алгоритм определяет, сколько примерно топлива должно уйти. Отклонение 2-5% считается нормой, но если оно больше, то здесь есть уже смысл задуматься.

— Датчики будут устанавливаться в автомобиль на моменте производства машины или пользователь сможет его докупить и установить?

— И так, и так. Сейчас мы идем по второй модели, когда устанавливаем датчик в момент либо приобретения, либо изменения формы собственности, в момент выдачи в лизинг. Мы это делаем по всей стране. У нас работает сеть партнеров, и мы работаем с любым видом транспорта в данном случае. Это могут быть, например, маячки, которые помогут определить автомобиль, который существенно отклонился от маршрута, и мы уже предполагаем преступный характер деяния. Тут мы можем, например, заглушить автомобиль за 100 км до государственной границы.

— Кто ваши партнеры?

— Это партнеры, выполняющие сервисные работы. Сервисный партнер отвечает за выезд, установку оборудования, приемку-передачи транспортного средства. Их очень много, в каждом субъекте федерации свой.