Алкогольные клизмы и отваливающиеся анусы: кому и за что вручили «Шнобеля» в 2022 году

Сердца влюбленных стучат в унисон, мороженое при химиотерапии защищает от побочных эффектов, скорпионы при отбрасывании хвоста теряют около четверти массы тела и остаются без части пищеварительного тракта, включая задний проход, майя выбирают ректальное введение алкоголя, а сплетни подчиняются математическому алгоритму. Об этих и других открытиях лауреатов Шнобелевской премии 2022 года — в материале «Газеты.Ru».

Вручение Шнобелевской премии, которая присуждается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься», состоялось уже в 32-й раз. Обычно церемония проходит в Гарвардском университете, но из-за пандемии COVID-19 она третий год проводилась онлайн. Основной темой церемонии стали знания, поэтому, помимо традиционных 10 трлн зимбабвийских долларов, лауреаты премии также получили по почте PDF-документ, который можно было распечатать и собрать из него контейнер для хранения всех своих знаний. Им же была посвящена и мини-опера «Клуб всезнаек», арии которой исполнялись в перерывах между награждениями.

Премии присуждали нобелевские лауреаты Ричард Робертс (Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1993 год), Эстер Дюфло (экономика, 2019), Донна Стрикленд (физика, 2018), Джером Фридмен (физика, 1990) и другие.

Прикладная кардиология: сердцебиение влюбленных

Премия за исследования в области медицины, и, в частности, кардиологии досталась международной команде, которая выяснила, что на зарождающуюся влюбленность указывают синхронизация сердцебиения и потоотделения ладоней.

Подобная физиологическая синхронизация ранее наблюдалась между матерями и их детьми во время совместных игр — вероятно, синхронность может способствовать укреплению социальных связей в целом, считают ученые.

Механизм, лежащий в основе физиологической синхронности, пока неясен. Но, возможно, когда людям кто-то нравится, они бессознательно обращают внимание на микровыражения, например, расширение зрачков или румянец, и организм реагирует, повторяя эти особенности.

Литература: почему так сложно читать юридические бумаги

Сложности в чтении юридических документов вроде контрактов возникают не потому, что читатель не знаком со специфической терминологией, а потому, что они попросту плохо написаны — к такому выводу пришли лауреаты Шнобелевской премии по литературе. Проанализировав корпус текстов из 10 млн слов, исследователи из Массачусетского технологического института и Эдинбургского университета подтвердили, что контракты обычно написаны гораздо сложнее других текстов — в них часто встречается пассивный залог, нестандартное использование заглавных букв, синтаксические структуры неудобны для восприятия.

При этом, как показали эксперименты с добровольцами, нехватка юридических знаний мало влияет на понимание текстов — проблемы создает именно стиль изложения.

По мнению авторов работы, юристам стоит излагать свои мысли проще. Однако чтобы научить их это делать, нужно понять, почему они склонны к громоздким и малопонятным языковым конструкциям.

Биология: скорпионы с отваливающимися анусами

Некоторые животные, включая скорпионов, могут отбрасывать хвост в случае опасности. Испанские биологи из Университета Сан-Паоло выяснили, как такое поведение сказывается на репродуктивном успехе скорпионов рода Ananteris, которые при отбрасывании хвоста теряют около четверти массы тела и остаются без части пищеварительного тракта, включая задний проход.

Так как скорпионы не регенерируют, после потери хвоста их в перспективе ждет смерть от запора. Однако до этого момента проходит несколько месяцев, поэтому скорпион еще может успеть найти себе пару и обзавестись потомством.

Как показали наблюдения, потеря хвоста не влияет на скорость бега и другие параметры двигательной активности в краткосрочной перспективе. На более продолжительных промежутках времени у самцов скорость бега снижалась, а у самок — нет.

Медицина: мороженое от побочек при химиотерапии

Химиотерапия при раке чревата побочными эффектами, включающими мукозит полости рта — воспаление и изъязвление слизистых оболочек. Исследователи из Медицинского университета Варшавы предположили, что частоту его развития можно снизить, охладив полость рта при введении препаратов.

Когда пациенты получали терапию, они также должны были медленно съедать три порции мороженого из больничного кафетерия. Среди них мукозит развивался в два раза реже, чем у контрольной группы.

Хотя в исследовании участвовало меньше сотни человек, медики полагают, что полученные данные указывают на «криотерапию» мороженым как на потенциально эффективный способ бороться по крайней мере с одним из негативных последствий химиотерапии.

Инженерия: сколько пальцев нужно, чтобы повернуть дверную ручку

Лауреаты Шнобелевской премии по инженерии из японского Технологического института Тиба подсчитали точный диаметр шарообразной дверной ручки (кноба), при котором взявшийся за нее человек использует два пальца (до 10 мм), три (до 23-26 мм) и более, а также выяснили, как именно двигаются пальцы при открывании двери. Результаты ученые предлагают использовать для более точного проектирования дверных ручек.

«В отрасли проектирования многие исследователи изучают такое неосознанное поведение человека», — отметил ведущий автор работы Гэн Мацудзаки во время трансляции.

Иллюстрируя суть своей работы, он предложил лауреату Нобелевской премии по химии Барри Шарплессу, назвавшему победителя, взять себя за нос и попробовать повернуть, а затем объяснить, почему он использовал именно два пальца.

История искусств: алкогольные клизмы майя

Нидерландский фармаколог Петер де Смет и латиноамериканский антрополог Николас Гельмут опубликовали исследование под названием «Мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя» еще в 1986 году, но внимание «Шнобелевского комитета» оно привлекло лишь сейчас.

Изучив классические образцы керамики майя, исследователи пришли к выводу, что этот народ активно практиковал ректальное введение опьяняющих веществ.

На момент исследования майя воспринимались как культура, не склонная к злоупотреблению психоактивными веществами, однако накопленные до и после проведения работы данные убедительно показали, что арсенал алкогольных и наркотических веществ у майя был весьма широк, а способы их употребления разнообразны.

Керамика, изображающая человека, которого рвет, вполне наглядно демонстрирует, почему майя выбирали ректальное введение алкоголя, считают авторы работы. Также, исходя из сюжетов, с помощью клизм вводились настои различных цветов, возможно, обладавших психоактивными свойствами, и табака.

Физика: как плавать строем, если ты утенок

Утята, двигаясь за мамой-уткой, плывут цепочкой друг за другом. Первым на возможность сохранения энергии при таком поведении в 1994 году указал американский физик Фрэнк Фиш. А недавно ученые из Университета Стратклайда в Шотландии вместе с коллегами из Китая попытались объяснить, почему это происходит. Премию они получили вместе с Фишем.

Исследователи рассчитали сопротивление волн и выяснили: когда каждый утенок в таком строю придерживается своего места, возникает явление так называемой деструктивной интерференции.

Оно приводит к тому, что утенок не испытывает сопротивления от набегающих волн — наоборот, они подталкивают его вперед. Начиная с третьего утенка волновое сопротивление постепенно устремляется к нулю, и достигается тонкое динамическое равновесие.

Каждый участник такого заплыва передает энергию волн дальше, своему спутнику, следующему за ним, практически без потерь.

По мнению ученых, те же самые принципы могут взять на вооружение и проектировщики современных грузовых судов, например, снаряжая особые водные поезда для перевозки большего количества грузов без дополнительных затрат на топливо.

Премия мира: как правильно сплетничать

Алгоритм, помогающий сплетникам понять, когда лучше лгать, а когда — говорить правду, разработала крупная международная группа психологов при участии специалистов из Китайской академии наук.

Исследователи смоделировали несколько ситуаций, в которых распространение сплетен было взаимовыгодным, выгодным лишь для одного из участников или не выгодным никому.

Во всех четырех ситуациях результаты оказались на удивление схожими. Добровольцам-сплетникам было наиболее выгодно быть честными в случае, если эффект от распространения сплетен велик настолько же, насколько велика для сплетника значимость собеседника и достигаемой цели. Если же эти показатели различались, можно было и солгать.

На рабочем месте, когда коллеги сильно взаимозависимы и полагаются друг на друга в достижении общей цели, каждый человек выигрывает от успеха других, приводят пример исследователи. В таких случаях можно ожидать, что сплетни будут честными, когда честность приносит пользу команде, и нечестными, когда честность может навредить команде.

«С другой стороны, есть и другие ситуации, когда люди негативно взаимозависимы. Например, вы можете конкурировать с коллегой по работе за престижное повышение, и только один из вас может получить эту работу. В таких ситуациях неудача одного человека означает успех других. Можно ожидать, что такие ситуации приведут к нечестным сплетням, чтобы навредить коллегам, или к честным сплетням, когда содержание сплетен уже негативно», — добавили они.

Экономика: почему успех приходит не к талантливым, а к удачливым

Как бы талантлив и целеустремлен ты ни был, твой успех все равно определяется удачей, считают итальянские ученые из Катанийского университета, лауреаты «Шнобелевки» по экономике.

Качества, которые чаще всего упоминаются как ведущие к большому успеху, имеют нормальное гауссово распределение вокруг среднего значения, выяснили исследователи — так, средний IQ равен 100, но никто не может похвастаться IQ в 1000 или 10 тыс. Аналогично дело обстоит и с часами работы — работать в миллиард раз больше кого-нибудь невозможно. А вот зарабатывать — вполне.

Таланты, вложенные усилия и другие факторы, несомненно, важны, однако успех в немалой степени зависит от случайного везения — к такому выводу пришли исследователи. Даже если человек обладает всеми необходимыми для успеха качествами, но при этом не окажется в нужное время в нужном месте, то и ожидаемых вершин не добьется.

Таким образом, заключают ученые, в западной культуре поменялись причина и следствие.

Техника безопасности: как правильно сбивать лосей

В одной только Швеции водители ежедневно сбивают около 13 лосей в день, что опасно не только для самих животных, но и для участников дорожного движения. Поэтому Магнус Генс из Шведского национального научно-исследовательского института автомобильных дорог и транспорта спроектировал манекен лося для автомобильных краш-тестов.

Генс подошел к делу ответственно — изучил анатомию лосей и оленей, выяснил, как она влияет на физику столкновений. Эти данные легли в основу разработки манекена из 116 резиновых пластин, соединенных между собой. Сотрудничая с автокомпанией Saab, Генс получил два автомобиля для экспериментов.

В экспериментах Генс установил, что центр тяжести лося находится как раз на уровне лобового стекла. Первыми при столкновении страдают ноги. Когда они ломаются, туша с ускорением, даже если изначальная скорость машины невелика, влетает в лобовое стекло.

Генс рассчитывает, что его разработка, в том числе адаптированная под других животных, позволит создавать автомобили, более безопасные для животных и пассажиров, а также давать корректные рекомендации по скоростному режиму на опасных участках.