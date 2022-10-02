02 октября 2022, 08:19 Наука Тест: тираны и маленькие пенисы — что вы знаете о жизни древних греков Проверьте, смогли бы вы вписаться в древнегреческое общество Василий Зайцев

close 100% Афинский акрополь, реконструкция Лео фон Кленце 1846 года Wikimedia Commons