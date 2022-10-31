«Отрыв ушных камешков и полнокровие носовых раковин». От каких ЛОР-болезней страдают россияне

Почему капли в нос могут привести к хирургической операции, с чем связано ускоренное наступление старческой тугоухости, когда головокружение связано с функцией внутреннего уха, в интервью «Газете.Ru» рассказал директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, профессор, доктор медицинских наук Андрей Крюков.

— Люди редко обращаются к врачам с обычной простудой. Может ли насморк серьезно навредить здоровью?



— На самом деле даже обычная заложенность носа и нарушение носового дыхания отражается на работе организма. При длительном дыхании через рот у человека развивается гипоксия, что прежде всего сказывается на работе головного мозга. Особенно негативно это сказывается на детях.

Если человек дышит ртом, вдыхаемый воздух недостаточно очищается, согревается и увлажняется — микробные агенты, частицы пыли оседают на слизистой оболочке трахеи и бронхов, способствуя развитию инфекции нижних дыхательных путей.

Также у пациента нарушается естественная вентиляция околоносовых пазух, создаются предпосылки для активации условно-патогенных бактерий, что в свою очередь может привести к синуситу или отиту, лечение которых будет серьезным и долгим.

Кроме инфекций, носовое дыхание может нарушаться из-за искривления перегородки носа, новообразований, аллергического ринита, полипозного процесса и по многим другим причинам. И лечение, в зависимости от причины, тоже различается.

— А если просто снять заложенность сосудосуживающими каплями?



— Капли приносят временное облегчение, но не устраняют саму причину заложенности носа. Люди часто используют их бесконтрольно, с превышением дозы и длительности применения (5-7 дней). В результате сосудистая стенка становится к ним толерантной, развивается стойкое полнокровие носовых раковин. Возникает медикаментозный ринит — замкнутый круг, когда заложенность носа становится еще более выраженной, а для облегчения дыхания требуется все больше капель, которые усугубляют заложенность носа.

Такая проблема тяжело поддается лечению и зачастую требует хирургического вмешательства.

Если заложенность носа не проходит в течение 5-7 дней, то ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и терпеть. Отклонение от нормального функционирования любых органов и систем в организме человека всегда требует внимания в первую очередь со стороны пациента и должны быть поводом для визита к врачу.

— Действительно ли миндалины они могут «износиться» и стать опасными для здоровья?



— Небные миндалины являются одним из органов иммунной системы. Когда в верхние дыхательные пути попадают микробы, миндалины помогают формировать местный иммунитет. Особенно это важно для детей, у которых общий иммунитет еще не развит, а преобладает местный. Но так происходит, когда миндалины здоровы.

При хроническом тонзиллите защитные механизмы снижаются, а затем миндалины превращаются в очаг хронической инфекции. Это может привести к различным местным осложнениям: паратонзиллярному и парафарингеальному абсцессам, флегмоне шеи, медиастениту и даже сепсису.

К тому же длительно протекающий хронический процесс в небных миндалинах влечет за собой развитие токсико-аллергических реакций организма, при которых поражаются «органы-мишени» (сердце, суставы, почки).

На ранних стадиях с хроническим тонзиллитом можно бороться, например, курсами промывания лакун миндалин. От болезни это не избавит, но позволит снизить частоту обострений и отсрочить развитие осложнений. Если у пациента уже появляются осложнения и миндалины становятся опасными для организма, остается только их удаление — тонзиллэктомия.

— А как миндалины удаляют сегодня?



— Это одна из самых рутинных операций в практике ЛОР-хирургов. Сегодня она почти всегда проводится под эндотрахеальным («общим») наркозом — это полностью исключает болевые ощущения и факт психологического участия пациента в операции. Но и при местной анестезии боль минимальна.

Сейчас существуют методики удаления миндалин с помощью лазера, хирургического шейвера и других пособий, но наиболее эффективной и распространенной остается классическая «холодная» (инструментальная) тонзиллэктомия.

Ее технику разработал и описал советский ученый — оториноларинголог Борис Сергеевич Преображенский. Он же сформулировал и обосновал показания для удаления миндалин. Преображенский внес огромный вклад в развитие медицинской науки нашей страны. Предметом его изучения были также вопросы внутричерепных осложнений заболеваний уха и околоносовых пазух, травмы ЛОР-органов (в том числе военного времени), сурдологии, аллергологии в оториноларингологии и многое другое. Большое внимание он уделял совершенствованию педагогического процесса, подготовке начинающих врачей. Впервые в практику он ввел ведение амбулаторного приема пациентов по теме занятия, разбор преподавателями клинических случаев и присутствие на наиболее распространенных ЛОР-операциях.

Академик Преображенский был учеником известного ученого-клинициста оториноларинголога Людвига Свержевского, основавшего наш Институт в 1935 году. В конце октября к 130-летию со дня рождения академика мы открыли на территории Института памятник Преображенскому. Открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения известному ученому и хотим подчеркнуть преемственность традиций старейшей и авторитетной научно-клинической школы.

— Существуют ли ЛОР-заболевания, ассоциированные с возрастом?



— Основным таким заболеванием является пресбиакузис — возрастное снижение слуха, при котором у человека с возрастом развивается нейросенсорная тугоухость. Но эта проблема молодеет. Люди молодого и среднего возраста сталкиваются с ней из-за постоянного воздействия шума и неблагоприятных факторов окружающей среды.

Одна из причин этого — привычка слушать громкую музыку через наушники: чтобы услышать звук в наушниках на фоне шума, приходится повышать громкость. Это негативно сказывается на слуховом анализаторе.

Слух чаще всего снижается постепенно или на одно ухо, и это можно не заметить вовремя. Поэтому важно, чтобы на здоровье обращал внимание не только сам человек, но и его близкие. Чем раньше пациент с ухудшением слуха обратится к врачу, тем лучше будет прогноз лечения.

В молодом возрасте нарушения слуха могут также наступить при отосклерозе — при этой патологии нарушается подвижность слуховых косточек. Такая проблема чаще возникает у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

— Из-за чего еще можно потерять слух и как его потом восстановить?



— Слуховая система человека состоит из двух частей: звукопроводящей системы (наружное и среднее ухо), которая передает и усиливает поступающие в ухо звуки, и звуковоспринимающей — обеспечивающей трансформацию звуковых колебаний в нервный импульс и передачу его в головной мозг, где осуществляется анализ всего многообразия звуков, включая речь. При нарушениях звукопроводящей системы возникает так называемая кондуктивная тугоухость, а при повреждении нервных клеток звуковоспринимающей — нейросенсорная. И тот, и другой виды тугоухости могут быть как врожденными, так и приобретенными — из-за травм, вирусных заболеваний, новообразований, токсического воздействия препаратов.

На нейросенсорную тугоухость приходится около 74% всех нарушений слуха, на кондуктивную и смешанную — 26%.

С патологиями звукопроводящей системы современная ЛОР-хирургия борется довольно успешно — мы закрываем дефекты барабанной перепонки, восстанавливаем подвижность слуховых косточек или заменяем их на протезы. При нейросенсорной тугоухости используются препараты, которые сохраняют и поддерживают работоспособность клеток слухового рецептора и слухового нерва, если они частично сохранены. Это стабилизирует слух и не дает тугоухости прогрессировать.

Совместно с биологами, физиками, химиками и инженерами мы занимаемся разработкой «адресной» доставки лекарственных препаратов к слуховому рецептору.

— Какими еще заболеваниями ЛОР-органов занимаются в Институте?



— Чаще всего к нам обращаются пациенты с заболеваниями полости носа и околоносовых пазух, с хроническим тонзиллитом. Нередки также пациенты с головокружениями и снижением слуха. Также мы занимаемся больными с нарушениями голоса и заболеваниями гортани.

Более редкие, но требующие большего внимания и заботы — пациенты с хроническим стенозом гортани и трахеи после продленной ИВЛ, хирургических вмешательств, травм или системных заболеваний.

Сотрудники отдела реконструктивной хирургии полых органов шеи восстанавливают им полноценное естественное дыхание и избавляют от ношения трахеостомической трубки.

— Вы упомянули пациентов с головокружениями. Разве это не неврологическая проблема?



— Во внутреннем ухе находятся рецепторы вестибулярного анализатора. При нарушении функций внутреннего уха пациент страдает от головокружений, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, тахикардией и другими симптомами. Порой нарушения даже приводят к инвалидности. Именно этими заболеваниями — периферическими вестибулярными расстройствами — в нашем Институте занимаются специалисты отдела сурдологии и патологии внутреннего уха.

Самая частая причина регулярных головокружений — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), когда головокружение возникает в определенных положениях — при наклонах головы, запрокидывании, переворотах в постели.

Причина этого — отрыв частиц «ушных камешков», отолитов, от отолитовой мембраны и попадании их в просвет полукружных каналов. При лечении врач особым образом двигает головой пациента, чтобы вернуть отолиты на место. Это заболевание с оптимистичным прогнозом, но оно может быть опасным для жизни, если больной находится на высоте, на глубине, за рулем. Также оно может рецидивировать, серьезно осложняя жизнь. Поэтому в Институте разработали и успешно применяют хирургическую методику лечения часто рецидивирующего ДППГ.

Еще головокружения встречаются при болезни Меньера, ей обычно страдают люди в возрасте до 40 лет. При этой патологии в структурах внутреннего уха скапливается избыток жидкости.

Лечение в подавляющем большинстве случаев консервативное, оно уменьшает частоту и выраженность головокружений, стабилизирует слух. Для случаев, когда оно не помогает, мы разработали щадящие хирургические методики, — они позволяют избавиться от головокружений и сохранить при этом слух. Например, с помощью лазера мы разрушаем вестибулярные рецепторы внутреннего уха, не затрагивая при этом слуховые. За рубежом в таких случаях применяются операции, при которых разрушаются все рецепторы лабиринта как вестибулярные, так и слуховые.

Сложнейшая в диагностике причина головокружений — синдром Минора. Это редкое поражение внутреннего уха, при котором в полукружном канале появляется отверстие. Оно становится причиной нарушений слуха и вестибулярной функции. Единственный способ помочь пациенту — хирургически закрыть этот дефект. Мы прооперировали уже более 20 пациентов с синдромом Минора с помощью оригинальной методики. Все они полностью вернулись к активному образу жизни.

При этом не следует забывать, что головокружение может встречаться при разных заболеваниях — неврологических, кардиологических, психических. Поэтому оно часто требует мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению.

— Какие современные технологии применяются в Институте?



— Мы используем эндоскопическое оборудование, специальные микроскопы с высоким разрешением и системы хирургической навигации, которые позволяют точно определять расположение анатомических структур и работать в сложнейших анатомических областях, включая основание черепа. Хирургические лазеры дают нам возможность проводить одноэтапные реконструктивные операции на гортани при ее параличе и при хронических рубцовых стенозах гортани и трахеи. Раньше пациенты проходили через многоэтапные операции, и на реабилитацию их уходили месяцы, а иногда и годы.

При необходимости мы привлекаем смежных специалистов: нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов. Это позволяет провести все необходимые операции одномоментно, и пациентам не нужно проходить через многоэтапные вмешательства в разных клиниках.

У нас есть и собственные разработки. Наши специалисты разработали функциональный шунт для барабанной перепонки, который оказался очень эффективен при лечении стойкой дисфункции слуховой трубы.

Силиконовый шунт, снабженный клапаном, вставляется в барабанную перепонку и регулирует давление в среднем ухе при его перепадах, нормализуя слух. При ведении пациентов после операций на структурах полости носа вместо марлевых турунд мы используем собственные сплинты — особые силиконовые пластины для шинирования в полости носа. При таком подходе ткани лучше регенерируют, и пациент поправляется быстрее.

Кроме того, сегодня в укладку выездных бригад скорой помощи включены гидротампоны для остановки носовых кровотечений, тоже разработанные нашими специалистами.

В перспективе мы планируем развивать и совершенствовать органосохраняющие методики, в том числе - за счет более широкого внедрения микрохирургических, радиоволновых и лазерных методов лечения.