NASA запустило корабль с дрожжами к Луне. Спустя два года туда должны полететь люди

Спустя половину столетия после последней пилотируемой лунной миссии американское космическое агентство NASA отправило к спутнику Земли тяжелую ракету SLS с кораблем Orion. Пока что — без людей, но с дрожжами и плесенью. Через 42 дня корабль должен вернуться на Землю. Рассказываем, как США готовились к полету на Луну и когда туда снова отправят человека.

Первый за полвека, способный нести людей

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с беспилотным космическим кораблем Orion стартовала с площадки космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 16 ноября в 1.47 по местному времени (9.47 мск). Через 8,5 минут после старта верхняя ступень ракеты в связке с Orion вышли на начальную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба NASA. В течение 25 дней космический корабль должен облететь Луну, а на 42-й день вернуться на Землю и сесть в океане на водную поверхность.

Сегодняшний старт — первый в рамках программы «Артемида». Она учреждена еще в 2017 году при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, в ней также принмают участие Европейское космическое агентство, Япония и Канада. Беспилотный запуск SLS к Луне в 2022 году является первым этапом программы и называется «Артемида-1». «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

Запуск SLS с Orion на борту многие называют чуть ли не первым за последние полстолетия полетом американцев к Луне. На деле, это не так. Полвека назад, в 1972 году, завершилась последняя пилотируемая миссия NASA в рамках программы «Аполлон». Тогда астронавты Юджин Сернан, Харрисон Шмитт, Рональд Эванс с корабля «Аполлон-17» совершили шестую по счету высадку на лунную поверхность. Поэтому «Артемиду-1» можно смело называть первым за 50 лет запуском корабля, способного доставить людей на Луну.

Однако изучение земного спутника американцы активно ведут все последние десятилетия. Например, в 2013 году на орбиту Луны был запущен аппарат LADEE для исследования атмосферы и пылевого окружения. Вокруг спутника Земли до сих пор вращаются несколько научных аппаратов и зондов, запущенных NASA в прошлые годы.

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Что такое «Артемида»

Новая лунная программа NASA ставит перед собой цель возобновить пилотируемые полеты к спутнику Земли. К первому ее этапу США готовились пять лет, несмотря на то, что корабль Orion (на нем в будущем астронавты должны лететь к Луне) был разработан в рамках предыдущей программы «Созвездие» в начале нулевых годов.

Запустить SLS к Луне удалось только с четвертого раза. Первый старт был запланирован еще на 29 августа. Тогда этому помешали проблемы с топливной системой и температурой одного из двигателей. Второй раз «Артемиду-1» пытались отправить к Луне 3 сентября, но тогда выявили утечку водорода. Третья попытка 27 сентября была перенесена из-за тропического шторма, накрывшего Флориду.

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Согласно плану «Артемиды-1» SLS — самая тяжелая рактеа-носитель в арсенале NASA — должна еще дважды включить свои двигатели, разогнать Orion и отстыковаться — к Луне корабль полетит самостоятельно. Сначала в ходе первого витка он должен сблизиться со спутником на минимальное расстояние в 100 км, а затем выйти на ретроградную орбиту в 70 тысяч км. Этот виток будет длиться почти две недели. На 25-й день пребывания на окололунной орбите Orion сделает последний третий виток по эллиптической орбите и направиться к Земле.

Все это время на борту Orion будут находиться дрожжи, плесневые грибы, водоросли и семена растений. Ученые намерены проверить, окажет ли полет влияние на их ДНК. А для оценки воздействия межпланетной космической радиации на человеческий организм места людей в корабле заняли антропоморфные манекены Хельга и Зохар, оснащенные дозиметрами.

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Если первый этап лунной программы реализуется успешно, NASA приступит к «Артемиде-2». Она предполагает, что в мае 2024 года двое астронавтов отправятся на Orion по тому же маршруту. Ключевым отличием этой миссией станет ее срок: вместо 42 дней астронавты пробудут в космосе только 10 суток, сделав один быстрый виток вокруг Луны.

Третий этап программы предполагает отправку на лунную орбиту в Orion уже четырех астронавтов в 2025 году. Двое из них должны совершить высадку в районе южного полюса спутника и провести на его поверхности около шести суток. Вся миссия, по предварительным планам, займет приблизительно 30 дней.

Следующие этапы программы связаны непосредственно с орбитальной станцией Lunar Gateway. В 2024 и 2025 годах NASA планирует вывести к Луне электродвигательный, жилой и посадочный модули станции. В рамках «Артемиды-4» в 2027 году к станции пристыкуют логистический модуль, а четверо астронавтов около двух недель пробудут на орбите Луны. Следующие два этапа, запланированные на 2028 год, помогут дооснастить Lunar Gateway оставшимися модулями, а также позволят сделать еще две высадки на поверхность спутника, в том числе с вездеходом.