Российские космонавты не смогли выйти в космос с МКС. Подвели скафандры

На МКС сорвался выход в открытый космос двух российских космонавтов. Причина, как заявили в «Роскосмосе», в одном из скафандров. Космонавты Прокопьев и Петелин должны были перенести расположенный на внешней обшивке станции радиатор со старого модуля «Рассвет». Что известно о нештатной ситуации на орбите — в обзоре «Газеты.Ru».

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 25 ноября должны были выйти за пределы МКС, чтобы перенести радиатор-теплообменник с модуля «Рассвет» на новый модуль «Наука» российского сегмента МКС. Однако примерно за полчаса до начала выхода в открытый космос «Роскосмос» сообщил, что работы прекращены из-за нештатной ситуации.

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — сообщила пресс-служба госкорпорации.

В космическом агентстве уточнили, что следующая дата выхода за пределы станции будет назначена, когда специалисты разберутся, что произошло со скафандром.

Позже Сергей Поздняков, гендиректор выпускающего скафандры научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда», сообщил ТАСС, что специалисты предприятия разберутся в работе насосов системы охлаждения, из-за которых сорвались работы на орбите.

«Насосов два — основной и резервный — и есть автомат, который при нештатной работе основного, включает резервный, и наоборот. Имеет место нестабильность работы насосов, будем разбираться», — объяснил Поздняков.

Внекорабельная деятельность (ВКД) согласно графику должна была начаться в 14.20 мск. Для Петелина и Прокопьева это должен был стать второй выход в открытый космос за время экспедиции. Он должен был транслироваться онлайн на сайте «Роскосмоса».

Главной задачей космонавтов должен был стать перенос радиатора-теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Этот радиатор необходим для снятия дополнительных тепловых нагрузок с МЛМ во время проведения научных экспериментов.

Сам перенос агрегата должен был осуществляться с помощью европейского манипулятора ERA, которым дистанционно со станции управляла бы космонавт Анна Кикина. Она должна была захватить радиатор манипулятором, и только после этого Петелин и Прокопьев приступили бы к выходу в открытый космос. Они должны были отстыковать кабели, раскрыть замки крепления радиатора и контролировать перенос, затем подключить агрегат к рабочему месту на МЛМ.

ТАСС около полудня по московскому времени сообщал, что Кикина завершила подготовку к работе с манипулятором. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Выход в космос должен был продлиться чуть больше 6,5 часа. Петелин и Прокопьев должны были использовать скафандры «Орлан-МКС» с красными и синими лампасами.

Скафандры «Орлан-МКС» используются российскими космонавтами с 2017 года и являются модернизированной моделью из серии «Орлан», которые начали применяться с конца 1970-х годов еще на станции «Салют-6». За пределы корабля в нем могут выйти космонавты ростом от 165 до 190 см, он весит 110 кг, а срок автономности составляет 7 часов. За счет полиуретановой оболочки скафандр рассчитан на 20 выходов в открытый космос и пятилетнюю эксплуатацию.

Инцидент 25 ноября — не первый в этом году случай, когда скафандр российских космонавтов оказался неисправен. В августе 2022-го космонавт Олег Артемьев вынужден был прервать внекорабельную деятельность и вернуться на МКС из-за падения напряжения в аккумуляторе скафандра. У Артемьева появился риск остаться без связи, поэтому он вернулся на станцию. Работу в открытом космосе тогда продолжил его напарник Денис Матвеев.

В прошлом году гендиректор «Звезды» Поздняков предупреждал, что у «Орланов-МКС» истекают гарантийные сроки, а контракты на производство новых все еще не заключены. Он отметил, что Россия давно не производила новые скафандры, многих поставщиков материалов для них уже попросту нет, а разработка новых компонентов потребует затрат.

«Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте», — говорил Поздняков в 2021-м. Возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ответ призвал сотрудников НПП «Звезда» «более расторопно работать по новым скафандрам». И допустил, что госкорпорация может создать альтернативного производителя.