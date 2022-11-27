Грыжа не при чем: как избавиться от боли в спине, которая длится не первый год

Боль в спине из-за своей сложной природы часто плохо поддается лечению. Пациенты и многие врачи привыкли винить в ней межпозвоночные грыжи, остеохондроз и сколиоз. Но исследования показывают, что эти состояния очень редко приводят к боли в спине. «Газета.Ru» узнала у экспертов, как отличить боль из-за межпозвоночной грыжи, почему плавание — это не панацея от проблем со спиной, а также — кому показаны антидепрессанты и противосудорожные при болях.

По данным ВОЗ, почти миллиард людей во всем мире страдает от болей в спине — и это только случаи, вошедшие в официальную статистику. Распространенность боли в спине и ее влияние на качество жизни и работоспособность людей побуждают ученых по всему миру исследовать это состояние. Накоплено огромное количество данных, но не всегда они доходят до применения в медицинской практике. Например, один из наиболее вероятных диагнозов, который может получить пациент с болью в спине в России — это «остеохондроз».

«Остеохондроз — это чисто рентгенологический диагноз, заключение рентгенолога, под которым понимают естественные возрастные изменения позвонков. Их наличие практически никогда не может объяснить симптомы пациента. Проводились исследования: брали, например, тысячу пациентов с болью в спине и тысячу здоровых людей. При этом и те и другие зачастую имели приблизительно одинаковые дегенеративные изменения позвонков по данным рентгена и МРТ», — пояснил «Газете.Ru» невролог Николай Вотчицев.

Многие пациенты убеждены в том, что их боль связана с наличием не только остеохондроза, но и межпозвоночной грыжи. Одна из наиболее распространенных ошибок из-за этого убеждения — это поход на МРТ без назначения врача из желания сэкономить на повторном приеме.

«Остеохондроз, протрузии и грыжи редко становятся причинами болей в спине — разные исследования дают оценку от одного до десяти процентов. В основном же боль в спине связана с проблемами в тканях, окружающих позвоночник.

Иногда боль в спине может возникать из-за причин, не связанных с опорно-двигательным аппаратом. Например, заболевания почек могут «отдавать» в спину», — рассказал «Газете.Ru» врач физической и реабилитационной медицины Вячеслав Ушаков.

По мнению Вотчицева, МРТ — это только инструмент, который позволяет проверить клиническую гипотезу врача. Тем не менее, в некоторых случаях без снимков не обойтись. Если есть красные флаги: боль имеет острый характер и не проходит после приема обезболивающего, есть слабость в ногах, онемение в промежности, какие-то нарушения работы тазовых органов — врач обязательно отправит на МРТ, пояснил Ушаков. При этом важно как можно скорее обратиться в больницу.

«Если нет этих красных флагов — можно попробовать справиться с болью в спине самостоятельно. Но здесь все зависит от состояния пациента. Несильная боль, которая вам уже знакома, обычно не представляет опасности. Она может пройти сама в течение нескольких дней или недель. Боль из-за межпозвоночной грыжи сложно с чем-то перепутать, так что пациент вряд ли будет ждать так долго», — объяснил Ушаков.

«Межпозвоночные грыжи чаще всего болят не в спине, а в конечностях. Такая боль может сопровождаться прострелами, похожими на разряд тока, ощущениями покалывания, пробегания мурашек, выкручивания мышц. Иногда наблюдается ослабление мышц. Довольно часто при лечении грыж хватает консервативного лечения: от обезболивающих, противовоспалительных и миорелаксантов до гормонов и противосудорожных.

Последний тип препаратов работает при нейропатической боли, которую как раз вызывают грыжи», — рассказал Вотцичев.

Способов справиться с миофасциальным синдромом — множество. При этом нет универсального рецепта, а зачастую необходима комбинация методов. Но самым эффективным средством остается двигательная активность. Главное — чтобы упражнения были подобраны грамотным специалистом, иначе они могут навредить еще больше. Это касается занятий не только на суше, но и в бассейне.

«Пациенты часто считают плавание средством от всех бед со спиной, особенно от сколиоза. Во-первых, плавание не защищает от сколиоза и может его ухудшить его, если заниматься без грамотного тренера. Во-вторых, сколиоз и боль не имеют прямой взаимосвязи. Если сколиоз у человека менее 50 градусов, боль почти никогда не будет прямо связана с искривлением позвоночника. Кроме того, даже на четвертой стадии сколиоза может не быть боли», — рассказал Вотчицев.

Правильно подобрать упражнения может физический терапевт. Как пояснил Вотчицев, врачи этой специальности подбирают эргономику, рекомендуют человеку упражнения, рассказывают, как жить после травмы или заболевания, чтобы вернуться к полноценной жизни — в общем, занимаются тем, что выходит за пределы часового приема у невролога или ортопеда.

«Совет пациентам: не путайте физиотерапию и физическую терапию. Физиотерапия — всякие электрофорезы, дарсонвали, магнитотерапии, в большинстве случаев не имеют никакой эффективности. Из аппаратных методик ограниченной доказанной эффективностью обладают ударно-волновая терапия, высокоинтенсивный лазер и высокоинтенсивный магнит. Все эти процедуры назначает врач индивидуально», — объяснил Вотчицев.

Иногда люди с болью в спине или межпозвоночными грыжами избегают физической нагрузки, боясь навредить себе. Но показаний к этому не так уж много.

«Если у человека острое состояние и наблюдается нейропатическая боль — действительно стоит поберечь себя, ограничив физическую активность. Другое дело, если произошел какой-то бытовой инцидент, например, «потянули мыщцу», и врач исключил тяжелое заболевание. Если речь идет о простом миофасциальном болевом синдроме, нужно обезболить пациента препаратами, кинезиотейпированием или чем-то еще, причем делает это всегда врач. Остаточная боль после этого никак не вредит здоровью. По статистике, 80% таких остаточных болей пройдут в течение двух недель сами по себе.

Не вызывающие симптомы грыжи, которые случайно нашли на МРТ, в большинстве случаев также не являются противопоказанием к физической активности, но есть исключения», — объяснил Вотчицев.

К тренировкам можно добавить кинезиотейпирование. По словам Вотчицева, выполненное грамотным врачом, оно способно помочь при миофасциальном синдроме, хотя его эффективность все еще не подтверждена исследованиями окончательно. Перед тренировкой или для расслабления можно использовать миофасциальный релиз (самомассаж на ролле).

«Но я настоятельно рекомендую перед его самостоятельным применением попросить профессионала показать технику выполнения», — предостерег Вотчицев.

Эксперты сошлись в том, что ограниченной эффективностью обладает терапия методом сухой иглы, которая отличается от традиционной акупунктуры. Этот метод развился в западной медицинской практике и он основан не на воздействии на определенные активные точки или баланс энергий в организме, а на прямом воздействии иглой на спазмированную мышцу с целью расслабления. В определенных случаях это может сработать, но уповать на него не стоит. Похожим образом может подействовать и массаж.

«С точки зрения доказательной медицины, массаж — это чисто процедура для удовольствия. Но иногда она может творить чудеса. Как бы странно это ни звучало, массаж может оказывать влияние на центральную нервную систему, то есть механическое воздействие рук массажиста на мышечную ткань — вторично.

Упрощая, массажист может «объяснить» нервной системе, мозгу, что спазм больше не нужен, что можно расслабить мышцу. Это и снимает боль. Тем не менее, если человек не поменяет свой образ жизни, не начнет регулярно и осмысленно тренироваться и не снизит уровень стресса, боль может вернуться сразу после окончания курса массажа», — рассказал Вотчицев.

С болью в спине люди обращаются к разным специалистам: неврологам, вертебрологам, мануальным терапевтам, остеопатам, кинезиологам. Реабилитолог Ушаков предостерегает пациентов: «Любой врач, который взялся вас лечить, должен рассмотреть ваши снимки МРТ. Человек, который не видел их, не имеет права осуществлять манипуляции с вашей спиной. Может, ваша боль объясняется грыжей, может — чем-то иным. Конечно, боль из-за непосредственных проблем с позвоночником по статистике встречается редко, но все же позвоночный столб — это сложная структура, работать вслепую с ней нельзя. Лучше перестраховаться ради своего здоровья».

«Отдельная тема — остеопаты. Если не рассматривать самоучек с сертификатами после сомнительных курсов, то остеопатия — это официальная медицинская дисциплина, которая включает в себя краниосакральную терапию, манипуляции с внутренними органами и непосредственная работа с суставами и мышцами. Первая — сомнительная дисциплина, поскольку наложением рук предлагается править кости черепа, регулировать ток спинномозговой жидкости и лечить этим едва ли не всё на свете. Те же остеопаты, которые специализируются на последней методике — это вполне нормальные физические терапевты со знанием дела и адекватным подходом к решению проблем опорно-двигательного аппарата. Что касается биомеханического подхода, важно понимать, какому специалисту вы доверяете своё здоровье. Например, широко разрекламированная прикладная кинезиология может дать wow-эффект, но как правило, он краткосрочный, что требует возвращаться к специалисту вновь и вновь», — предостерег Вотчицев.

Если вы уже испробовали все физические методы, но боль остается — не нужно отчаиваться. Возможно, помогут антидепрессанты. Это не значит, что придется обращаться к психиатру, так как назначить антидепрессанты может и невролог, подчеркнул Вотчицев.

«Хроническая боль, причем любая, не только боль в спине, вызывает перестройку центральной нервной системы на клеточном и биохимическом уровне. При этом у пациентов часто развивается депрессивное состояние. Свою боль они описывают как изнуряющую, они привыкают к ней, плохо спят и часто являются завсегдатаями врачей. Таким пациентам часто помогают антидепрессанты. Не только депрессивные, но и тревожные пациенты также часто бывают склонны к болям в спине. Одна из основных причин — гипертонус мышц. Он как панцирь, «вырастающий» у человека в ответ на стресс. Определенные препараты для снятия тревожности зачастую довольно быстро позволяют снять этот гипертонус», — подвел итог Вотчицев.