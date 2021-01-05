Дерматолог рассказала о предвестниках рака

Изменения на коже могут свидетельствовать об опасных заболеваниях. Об этом заявила немецкий дерматолог Яэль Адлер, передает FOCUS.
Она призвала особенно внимательно относиться к зуду.
«Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — говорится в сообщении.
Также врач рассказала, что различные кожные симптомы могут говорить о наличии серьезных заболеваний.
По ее словам, прыщи, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зависит от иммунитета: снимут ли ограничения для вакцинированных
— Психолог рассказала о причинах отказа праздновать Новый год