Дерматолог рассказала о предвестниках рака

Изменения на коже могут свидетельствовать об опасных заболеваниях. Об этом заявила немецкий дерматолог Яэль Адлер, передает FOCUS.

Она призвала особенно внимательно относиться к зуду.

«Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — говорится в сообщении.

Также врач рассказала, что различные кожные симптомы могут говорить о наличии серьезных заболеваний.

По ее словам, прыщи, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником.

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