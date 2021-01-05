Ученые нашли подавляющее коронавирус вещество

Группа немецких и шведских ученых выяснили, что флувастатины, используемые для лечения гиперхолестеринемии, могут подавить коронавирус нового типа. Их исследование было опубликовано на портале MedRxiv.

Как установили специалисты, флувастатин влияет на инфицированные клетки. Они пришли к выводу, что это вещество подавляет трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.

У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые получали терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход. Ученые отметили, что результаты их исследования говорят о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с COVID-19, а также оказывает умеренное положительное влияние на течение болезни.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 48 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сила в антиоксидантах: какие продукты защитят от COVID-19

— «Направленная эволюция»: как лекарства изменяют коронавирус

— Ученые определили, кто из людей дольше всех заражает других коронавирусом