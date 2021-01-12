Внук Королева поблагодарил Илона Маска за твит о конструкторе

Внук конструктора Сергея Королева Андрей рассказал «Газете.Ru», что рад вниманию со стороны Илона Маска к личности ученого. По словам родственника ракетостроителя, договоренность с Илоном Маском о посещении SpaceX остается в силе.

В день 114-летия со дня рождения Сергея Королева основатель SpaceX Илон Маск по-русски ответил на твит Роскосмоса о конструкторе. Американец написал, что Королев «был великолепен».

«Мы искренне рады тому, как Илон Маск относится к персоне Сергея Павловича Королева, к его достижениям и истории космонавтики», — ответил на слова Маска Андрей Королев.

Летом основатель SpaceX приглашал родственников ученого в США. Андрей в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что их договоренность о встрече остается в силе, но нужно дождаться стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Мы находимся на связи с его помощниками. Задача — определить конкретную дату, а она зависит только от мировой ситуации с COVID. В наших планах остается посещение SpaceX и Илона Маска», — добавил внук советского конструктора.

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