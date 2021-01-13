Роскосмос попросили перенести сроки создания ракеты «Енисей» для полета на Луну

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал госкорпорации «Роскосмос» и руководству РАН обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести сроки создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок, передает РИА «Новости».

Ученые предлагают создавать ракету для полета на Луну, используя прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

«Руководству РАН и госкорпорации «Роскосмос» обратиться к президенту Российской Федерации с предложением... в части переноса срока», — говорится в решении Совета.

Ранее стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в метановую российскую ракету «Амур-СПГ».

Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года.

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