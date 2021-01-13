Ученые нашли фактор, определяющий степень тяжести течения COVID-19

Американские ученые обнаружили белок, который определяет иммунный ответ на коронавирус — MDA-5. Результаты их исследования публикует журнал Cell.

Как выяснили специалисты, белок MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона.

Он обнаруживает двухцепочечную вирусную РНК — форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2, когда он реплицируется для распространения.

Ученые отмечают, что MDA-5 — это «иммунный полицейский», который должен следить за коронавирусом и вызывать подмогу.

По мнению исследователей, это открытие позволит в будущем не допускать тяжелого течения болезни, поскольку от реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов.

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