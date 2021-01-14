Россия назовет космический корабль в честь Гагарина

Россия назовет один из пилотируемых кораблей серии «Союз» в честь первого космонавта Юрия Гагарина, пишет РИА «Новости» со ссылкой на план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос.

Отмечается, что корабль полетит на МКС.

«Присвоение имени Ю.А. Гагарина транспортному пилотируемому кораблю «Союз МС», запускаемому в 2021 году», — говорится в плане.

В 2021 году ожидается запуск трех кораблей «Союз МС»: в апреле, октябре и декабре.

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