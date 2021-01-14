Ученый рассказал, как обнаружить бессимптомно перенесенный коронавирус

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, как понять, что человек бессимптомно переболел коронавирусом. Об этом пишет Express.

«Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – сказал Банстон.

Он добавил, что если человек постоянно чувствует себя вымотанным без причин, то это также может указывать на перенесенный коронавирус.

Ученый подчеркнул, что человек должен сдать тест на антитела, чтобы точно узнать, болел ли он коронавирусом.

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