Рогозин разоблачил фейк о табличке на двери своего кабинета

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал слухи о табличке на двери своего рабочего кабинета, на которой якобы были указаны его 12 должностей.

Рогозин сообщил, что его друзья прислали ему фейковое изображение этой таблички.

Для сравнения он опубликовал фото двери своей приемной на Бережковской набережной. На самом деле там висит табличка, где написаны лишь его имя, фамилия и отчество.

«Кому нужно распространять море фейков про «Роскосмос» и меня лично, и с какой целью? И ведь не лень же такое мастерить», — написал в соцсети Рогозин.

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