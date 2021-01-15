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Новости науки

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Скончался директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

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Умер директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию за документальный роман-коллаж «Перехваченные письма» Анатолий Вишневский. Об этом сообщает сайт вуза.

На момент смерти ученому было 86 лет.

В вузе отметили, что Вишневский считался главным демографом России и пост-советского пространства. Он участвовал в деятельности таких международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО и других.

Ученый возглавил созданный в ВШЭ Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2007 году.

В 2014 году Вишневский получил звание заслуженного экономиста. В 2017 году его наградили нагрудным знаком «За вклад в развитие государственной статистики».

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