Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле МКС отложили до февраля

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) прекращен до середины февраля. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на директора отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс, протекающий отсек изолирован, компоненты воздуха для восполнения утечки доставят в феврале.

«До прибытия следующего «Прогресса» мы изолировали этот отсек и будем периодически наддувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня», — говорится в сообщении.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность.

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