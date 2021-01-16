Земле предсказали достижение температурного пика к 2050 году

Американские ученые из Университета Северной Аризоны, Центра исследования климата Вудвелла, а также их коллеги из Университета Вайкато (Новая Зеландия) заявили, что к 2050 году планета Земля может достигнуть критической температурной отметки. Об этом сообщает Science Advance.

По результатам проведенного ими исследования, в экосистеме планеты наблюдается тенденция к потере растениями способности фотосинтеза, необходимой всему живому.

Такие последствия могут спровоцировать изменения температуры. В новых условиях у биосферы сократятся возможности поглощать избыток углерода.

Ученые отметили, что предел поглощения углерода для наиболее распространенных растений достигается при +18°C, а для других при +28°C. По их словам, превышение таких температурных порогов говорит о достижении критической отметки температуры Земли.

На данный момент, изменения затронули лишь 10% биосферы, которая уже поглощает больше углекислого газа, чем высвобождает.

«Способность Земли поглощать почти треть антропогенных выбросов углерода через растения уменьшится вдвое в течение следующих 20 лет», — сказано в тексте исследования.

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