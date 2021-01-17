NASA провело испытания двигателей ракеты для полета к Луне

| Бернст Ю.

В американском штате Миссисипи специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System, передает Fox News.

Отмечается, что четыре главных двигателя ступени проработали чуть более чем минуту в ходе испытания, рассчитанного на 8 минут.

В NASA сообщили, что программное обеспечение «действовало надлежащим образом», инициировав безопасное отключение двигателя. Что стало причиной безопасного отключения, не уточняется.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».