Российский космонавт объяснил ситуацию с едой на МКС

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев заявил, что ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов. На МКС общая среда обитания: подача кислорода, система удаления углекислого газа и многое другое», — сказал Соловьев.

Ранее находящиеся на борту МКС американские астронавты поделились запасами еды с российскими коллегами.

До этого стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» был перенесен с 11 декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года по причине необходимости проведения дополнительных проверок.