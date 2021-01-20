В РФ создали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказала, что ученые института разработали лабораторный прототип прибора для будущего «Лунохода-геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

Он отметил, что устройство уже испытали на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований.

«Эксперимент показал, что наша концепция работает», — сказал Митрофанов.

По его словам, прибор может определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 см и лучше всего подходит для лунохода. Ученые собираются предложить устройство для установки на посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса.