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Новости науки

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Луна во время затмения над мысом Меганом в Крыму, 27 июля 2018 года Луна во время затмения над мысом Меганом в Крыму, 27 июля 2018 года

В РФ создали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе

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Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказала, что ученые института разработали лабораторный прототип прибора для будущего «Лунохода-геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

Он отметил, что устройство уже испытали на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований.

«Эксперимент показал, что наша концепция работает», — сказал Митрофанов.

По его словам, прибор может определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 см и лучше всего подходит для лунохода. Ученые собираются предложить устройство для установки на посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса.

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