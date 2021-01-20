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Новости науки

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Вторая за день система жизнеобеспечения отказала на МКС

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Система получения кислорода «Электрон-ВМ» вышла из строя на российском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные переговоров экипажа с Землей.

Ранее в среду, 20 января, космонавт Сергей Рыжиков рассказал Центральному управлению полетами, что на МКС произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. По его словам, на днях систему уже пытались включить, но она вскоре отказывала.

Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», где также располагается источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно в августе, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.

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