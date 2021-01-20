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Новости науки

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Глава NASA Джим Брайденстайн и глава &laquo;Роскосмоса&raquo; Дмитрий Рогозин во время встречи на Байконуре, октябрь 2018 года Глава NASA Джим Брайденстайн и глава &laquo;Роскосмоса&raquo; Дмитрий Рогозин во время встречи на Байконуре, октябрь 2018 года

Рогозин пожелал успехов ушедшему в отставку главе NASA

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил ушедшего в отставку главу NASA Джима Брайденстайна за совместную работу.

«Дорогой Джим! Позволь мне от лица команды Роскосмоса выразить благодарность за совместную работу <...> Желаю успехов на новой работе!», – написал Рогозин в ответ на прощальное обращение Брайденстайна в Twitter.

Глава Роскосмоса отметил, что, несмотря на известные противоречия, Россия и США всегда тесно взаимодействовали в космической деятельности.

Джим Брайденстайн объявил о намерении покинуть пост главы NASA после сообщений о победе Джо Байдена на выборах президента США. Он пояснил, что этот пост должен занимать человек, имеющий тесные отношения с главой государства и пользующися доверием администрации.

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