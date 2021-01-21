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Новости науки

МКС сняла на видео редкие природные явления

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Камеры Международной космической станции (МКС) сняли редкие природные явления «эльф» и «синяя струя». Видео опубликовало Европейское космическое агентство на YouTube.

На кадрах видно, как над поверхностью планеты происходит вспышка, затем атмосферу разрезает синий световой столб. Вспышка называется «эльф», она появляется в грозовом облаке.

«Синие струи» — потоки света, которые исходят из центра грозового облака.

Оба явления очень редкие и длятся всего несколько миллисекунд.

Ранее сообщалось, что на МКС восстановлена система получения кислорода «Электрон-ВМ».

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