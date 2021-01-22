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Новости науки

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На МКС найдена трещина

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На Международной космической станции обнаружена трещина. Об этом сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Соловьев отметил, что для исследования места, где есть возможная утечка воздуха, нужно привезти на МКС мощный микроскоп.

«Но пока абсолютной уверенности нет», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте МКС из строя вышла система получения кислорода «Электрон-ВМ».

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