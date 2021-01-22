Устройство на МКС зафиксировало двойных и тройных «эльфов»

Прибор на российском сегменте Международной космической станции зарегистрировал редкое природное явление — двойных и тройных «эльфов». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего лабораторией НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Павла Климова.

По его словам, отечественное оборудование эксперимента «УФ-атмосфера» снабжено камерой с временным разрешением 2,5 микросекунды, она может увидеть то, что европейское устройство ASIM не замечает.

«Эльфы» прекрасно видны, сейчас их порядка 15-20 штук зарегистрировано. И есть необычные вещи, связанные с тем, что называется «двойные эльфы», то есть когда два кольца бегут, и есть даже «тройной эльф», — рассказал Климов.

Он также добавил, что российский эксперимент еще не окончен. По каналу связи со станцией исследователям передается лишь 10% всей информации.

Ранее сообщалось, что камеры Международной космической станции (МКС) сняли редкие природные явления «эльф» и «синяя струя».