Ученые рассказали о повышающей риск заражения COVID-19 болезни

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе определили заболевание, которое делает организм человека более уязвимым перед коронавирусом. Об этом сообщает журнал Gastroenterology.

Согласно проведенному исследованию, у пациентов, которые имеют проблемы с верхними отделами желудка, повышается риск получения положительного анализа на COVID-19.

Специалисты отмечали, что для пациентов с коронавирусной инфекцией продукты питания считались безопасными, поскольку желудочная кислота могла нейтрализовать вирус, если он находился на пище.

По их словам, у уязвимой группы лиц кислота может попадать обратно в пищевод, повреждая его слизистую оболочку и провоцируя изжогу. В частности речь идет о рефлюксной болезни, при которой стенки пищевода могут начать напоминать клетки кишечника.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее ученые Йельского университета Акико Ивасаки назвали причину тяжелого течения коронавируса, которая связана с аутоиммунитетом.