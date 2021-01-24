Facebook заблокировал Рогозина

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина на 24 часа, сообщил РИА «Новости» Рогозин.

По словам Рогозина, его заблокировали из-за того, что он прокомментировал публикацию бывшего посла Соединенных Штатов в РФ Майкла Макфола, и его заявление якобы нарушает нормы сообщества.

«Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — сказал он агентству.

Также Рогозин ответил Макфолу «как посол послу»: «вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», цитирует главу Роскосмоса агентство.

На этой неделе Рогозин также показал в Facebook таксу-испытателя по кличке Николас.