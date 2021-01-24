SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников на борту

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, трансляция ведется на сайте компании.

На борту ракеты находятся рекордные 143 спутника, из них 10 – спутники Starlink, остальные – коммерческие или государственные космические аппараты, указано в сообщении.

Первая многоразовая ступень ракеты уже совершила управляемую посадку на морскую платформу в Атлантическом океане.

Ранее грузовой корабль Cargo Dragon, принадлежащий SpaceX, успешно приводнился у побережья американского штата Флорида.