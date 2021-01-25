Россия планирует отправить в космос четырех туристов

Компания «Главкосмос», которая входит в Роскосмос, планирует отправить в космос четырех туристов на корабле «Союз МС в 2022-2023 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В период 2022-2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета», — сказали в «Главкосмосе».

Добавляется, что компания ожидает, что на каждом транспортном корабле «Союз МС», используемом для коммерческих полетов, смогут отправиться в космос два туриста.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что РФ никогда не входила в группу по созданию окололунной станции.