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Новости науки

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Джим Брайденстайн Джим Брайденстайн

Бывший глава NASA Джим Брайденстайн нашел новую работу

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Американская инвестиционная компания Acorn Growth Companies, занимающаяся инвестициями в проекты в области авиации, космоса, обороны и разведки, объявила, что бывший глава NASA Джим Брайденстайн назначен на должность старшего советника компании.

«Глубина знаний Джима в области космоса, обороны, авиации и техники будет бесценна для Acorn при продолжении наших инвестиций в компании, которые работают над повышением мобильности в мире, защите национальных интересов и развитием средств разведки нового поколения», — заявил Рик Нейджел, управляющий партнер компании. – Администратор Брайденстайн вернется в Талсу, Оклахома, где мы расширяем наше присутствие в одном из крупнейших семи авиакосмических кластеров в мире».

Брайденстайн, 13-й глава NASA, покинул свой пост 20 января после проигрыша на выборах президента Дональда Трампа. «Я рад присоединиться к Acorn Growth Companies и открыть новую главу в моей службе США, усиливая нашу авиакосмическую и оборонную промышленность», — заявил бывший чиновник.

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