Объявлены имена первых туристов, летящих на МКС на Crew Dragon

Американская частная компания Axiom Space объявила имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Список опубликован на сайте Axiom Space.

Так, командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. Кроме того, на станцию отправятся американский инвестор и бизнесмен Ларри Коннор, его коллега Марк Пати из Канады, а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Ранее о планах отправить туристов на МКС заявили и в России. По предварительной программе полетов, запуск корабля «Союз МС-20» с с российским космонавтом и двумя туристами на борту может состояться 8 декабря 2021 года.