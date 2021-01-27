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Новости науки

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Президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный. Справа: генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности &laquo;Роскосмос&raquo; Дмитрий Рогозин, 6 сентября 2019 года Президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный. Справа: генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности &laquo;Роскосмос&raquo; Дмитрий Рогозин, 6 сентября 2019 года

Кремль анонсировал доклад Рогозина Путину

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал доклад главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина главе государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом представитель Кремля не назвал точную дату доклада Рогозина.

«Но его доклад президенту готовится»,, — подчеркнул Песков.

Ранее в конце 2020 года Путин обратил внимание, что «Роскосмос» тянет с подготовкой программ, например по развитию систем «Сфера», ГЛОНАСС и созданию сверхтяжелой ракеты. Политик призвал Рогозина завершить эту работу в ближайшие сроки, а также провести ее согласование и определить бюджет.

В начале 2021 года Роскосмос также попросили перенести сроки создания ракеты «Енисей» для полета на Луну

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