На конференции в РУДН рассказали о лечении коронавируса гомеопатией

На прошедшей в Российском университете дружбы народов конференции «Развитие гомеопатического метода в современной медицине» прозвучали доклады о лечении коронавирусной инфекции с помощью гомеопатии, следует из программы конференции.

На эту тему было два доклада — «Опыт гомеопатического лечения COVID-19» и «Классическая гомеопатия в комплексном лечении COVID-19». Второй доклад был от выступавшего, который на прошлых конференциях рассказывал о лечении при помощи гомеопатии детского аутизма.

Помимо этого в программе были доклады об использовании гомеопатии при «нарушении желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста», при лечении псориаза, тяжелого ушиба мозга у пятилетней девочки и при «подготовке родителей к случному сезону» (секция «ветеринария в сельском хозяйстве»). В РУДН сообщили, что на конференции было сделано 77 докладов участниками из шести стран.

В феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН издала меморандум, в котором гомеопатия была названа опасной практикой. Его составили специалисты в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, психотерапии, психологии, физики, химии. Ранее в комиссии РАН по борьбе с лженаукой обратили внимание на рекламу 128-часового курса «натальной астрологии», которая была размещена на сайте РУДН. В рекламе курса утверждалось, что несколько российских организаций, в том числе аэропорт Домодедово и «Газпром», доверяют РУДН обучение астрологии своих сотрудников. Позднее компании это опровергли, а ректор РУДН Олег Ястребов заявил, что все причастные получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета.