Ученые: беременные умирают от COVID-19 в 13 раз чаще

Беременные женщины гораздо чаще сталкиваются с осложнениями при COVID-19 и рискуют погибнуть, выяснили специалисты Вашингтонского университета. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Авторы работы наблюдали за 240 беременными женщинами с COVID-19 с 1 марта по 30 июня 2020 года. Более половины случаев болезни пришлись на третий триместр. Госпитализация для борьбы с симптомами болезни понадобилась 10% беременных, что оказалось в 3,5 раза выше, чем в среднем среди населения. Трети госпитализированных пациенток понадобилась интенсивная терапия.

Более того, смертность среди беременных составила 1,2%, что в 13,6 раз выше, чем для небеременных в возрасте 20-39 лет.

Три умерших женщины принадлежали к этническим меньшинствам, страдали от ожирения и гипертонии. В прочих же факторах, которые влияют на течение COVID-19 у беременных и смертность, еще предстоит разобраться. Исследователи осуждают постановление ВОЗ о недопуске беременных к вакцинации из-за нехватки данных о безопасности вакцин — по их мнению, исследования на животных достаточно наглядно показали, что серьезных рисков для беременных прививка не несет. С учетом опасности, которую представляет заражение SARS-CoV-2, беременных все же стоит вакцинировать.