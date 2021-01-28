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Новости науки

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МГУ возобновит очные занятия для студентов

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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возобнови очные занятия для студентов с 8 февраля. Об этом говорится в приказе за подписью ректора Виктора Садовничего, опубликованном на сайте вуза.

В документе указывается, что в этот день в университете начнется весенний семестр 2020-2021 учебного года.

Как отмечается в приказе, в МГУ должны соблюдаться все меры по профилактике распространения коронавируса нового типа. Кроме того, студенты и преподаватели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также в вузе вводится контроль за соблюдением социальной дистанции.

Уточняется, что будет предусмотрена возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом преподаватели и сотрудники старше 65 лет с хроническими заболеваниями будут допускаться к работе по согласованию.

В университете по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса на карантин ушли 87 российских школ.

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