Скончался нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

Ушел из жизни нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен. Об этом сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где он проработал 20 лет.

Ученый умер в возрасте 87 лет после продолжительной болезни.

Пауль Крутцен изучал влияние оксидов азота на озоновый слой Земли, а также влияние человеческой деятельности на окружающую среду. Исследователь вместе с коллегами получил Нобелевскую премию за открытие химических процессов, вызывающих озоновые дыры. Крутцен опубликовал более 360 научных статей, 135 иных научных публикаций в специализированных журналах и 15 книг.