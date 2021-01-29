Разработчики рассказали, когда появится однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» появится в феврале. Об этом разработчики сообщили в Twitter вакцины «Спутник V».

«Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали ее «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее минздрав разрешил клинические исследования вакцины «Спутник Лайт».