Военные медики оценили лечение коронавируса плазмой вакцинированных доноров

Специалисты из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова установили, что пациентов с коронавирусом эффективнее лечить плазмой доноров, прошедших вакцинацию, а не переболевших самостоятельно. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что впервые такой способ лечения применили в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. После этого специалисты военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге провели соответствующие исследования.

«Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших», — сообщили в военном ведомстве.

Подчеркивается, что за 2020-й год в военно-медицинских организациях Минобороны было накоплено более 100 литров плазмы вакцинированных от коронавируса. Также было перелито 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

В 2021-м году специалисты планируют заготовить более 120 литеров плазмы.

Ранее сообщалось, что в России провели 101 млн тестов на коронавирус.